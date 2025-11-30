לאזטיץ' לא הגיע למתחם, משפחתו דורשת לעזוב

סערה גדולה במכבי ת”א אחרי ההסלמה במאבק של האוהדים נגד ז’רקו לאזטיץ’, לו הם קוראים להתפטר אחרי שתי ההשפלות האחרונות מול בית”ר ירושלים וליון. המאמן לא הגיע היום (ראשון) להתכנסות בקריית שלום לקראת המשחק מול מ.ס אשדוד ב-20:00 – משהו שהיה צריך לקרות עד 10:00.

כל זה קורה אחרי שאתמול כ-50 אוהדים הגיעו בסמוך לביתו של לאזטיץ’ בת”א וירו לעבר הבניין פצצות תאורה כפי שניתן לראות בתיעוד כאן. משפחתו של המאמן נבהלה מאוד מאירועי אתמול ודורשת ממנו לעזוב את מכבי ת”א. דן רומן כבר בכוננות לעמוד על הקווים מול אשדוד.

כאמור, על פי תיעוד שפורסם ברשתות השונות, אוהדים ירו פירוטכניקה לעבר הבניין בו מתגורר המאמן באחת הדירות, וצעקו למאמן להתפטר. ישנן טענות של תושבי השכונה כי האוהדים ניסו להיכנס לבניין, הדליקו פירוטכניקה שכוללת רימוני עשן וזיקוקים וגם לבסוף הוזמנה משטרה אל המקום.

אוהדים שיגרו פצצת תאורה לביתו של לאזטיץ'

אחרי תלונות של השכנים בעקבות האירוע, המשטרה גבתה עדות מלאזטיץ’, שאמר שכל העניין מפריע לו. במשטרה פועלים כדי לתפוס את אותם אוהדים שירו את הפירוטכניקה.