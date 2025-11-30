יום ראשון, 30.11.2025 שעה 20:36
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

קלמנזון: אין ולא היה כלום, אף אחד לא פנה אלינו

בעלי עירוני טבריה על ההאשמות ב"שיחת היום": "למישהו היה נוח לפוצץ את הפרשה יומיים לפני משחק. שחקנים ביקשו לראות חוזים בבקרה? לא היה ולא נברא"

|
אריה קלמנזון, יו
אריה קלמנזון, יו"ר עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

בצל פרשת החשד לחוזים הכפולים שנחשפה שמתחוללת במועדון, עירוני טבריה חזרה לנצח עם 1:3 על בני ריינה. היום (ראשון) בעלי הקבוצה מהצפון, אריה קלמנזון, התראיין לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ודיבר על הפרשה.

איך אתה רואה את כל העניינים? התפוצצה הפרשה ביום חמישי בערב, יש חשד גדול של ההתאחדות לחוזים כפולים. יש איזה 14 שחקנים, בעבר ובהווה, שחלקם נחקר כבר. מה אתם יכולים להגיד ומה תעשו?
”נתחיל מהסוף. עד היום אף אחד לא שאל אותנו ולא הציג מסמך. לפי מה שאני מבין, כשאתה מוציא לאור פרשה כל כך קשה, רעידת אדמה, עשרות מליונים, אז קודם כל בעלי העניין, שאלו מיקי ואני, צריכים לפחות להישאל קודם כל לפני שזה יוצא לכותרות, ארבע שנים אחר כך. קצת תמוה ששלושה שבועות יכלו לחקור כל שחקן ושחקן אם רצו בפגרה, אבל יומיים לפני משחק זה יוצא? אנחנו לא שמענו דבר ולא ראינו, לא מיקי ולא אני יודעים דבר. אולי יש הסבר, אולי אין הסבר, אולי סתם זה היה?”

שחקנים פנו אליכם ואמרו שהזמינו אותם לחקירה.
”הזמינו. אמרו שיזמינו. רוצים לזמן אותם לחמישי הקרוב, תבין כמה זה דחוף. היה דחוף יומיים לפני משחק לפוצץ את הכל לפני שבכלל מישהו שאל או הראה מסמך אחד, מוזר ותמוה, אבל ככה זה עובד”.

אני יודע ששחקנים ביקשו מכם לראות חוזים בבקרה.
”לא היה ולא נברא. ממני אף אחד לא ביקש ואני הייתי באימון ביום שישי, אנחנו הצגנו לשחקנים חוזה בקרה חתום כי מישהו הראה לו חוזה כביכול עם סכומים אחרים”.

אוהדי עירוני טבריה (חגאוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

אותו שחקן שהצגתם לו, יש לו מענק אליפות וכו’ ולא הצגתם לו, לפי מה שאמרו לי.
”לגבי מענקים יש מענקי נקודות, חלקם מופיעים בבקרה וחלקם לא מופיע כי זה רק הערכה, כי אנחנו לא יודעים כמה יהיה”.

אבל הכל צריך להיות בבקרה, גם את הנספח אתה חייב לשים בבקרה.
”הנספח הוסיפו רק מהשנה, והחוזה הוא בברוטו ומדברים שם בנטו, וגם במענקים אנחנו עושים הערכה לגבי כמה גולים הוא ישים וכמה נקודות יהיו, וכך זה היה. אז שיגידו שהנטו בנספח שונה מהברוטו? הכל שקוף והכל ברור, הראינו לאותו שחקן את החתימות והציגו לו מצג שווא, וכנראה שיש לו עניין בזה”.

אין עשן בלי אש, כשאתה רואה מהצד אז יש בלבול שלא קראו את החוזים כמו שצריך?
”ראינו שפוצצו את ליגה א' צפון, פוצצו ליגה שלמה ויצא הרבה עשן ואין כמעט אש”.

שחקני עירוני טבריה (חגשחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

בליגה א’ הליגה התפוצצה וקבוצות התפרקו בגלל שידעו שיגישו כתב אישום, יש כאלו שהורשעו. הפרשה תסתיים ללא כלום?
”יש ארבעה שחקנים שהורשעו. ככל שמסבירים לי בעיתונות, אתם לא נוגעים בנקודה. כל מה שקורה כרגע זה דרך העיתונות, לא פנו אליי רשמית, ככל שמסבירים לי יותר כמה יש אני מבין כמה אין. אם היה אחרי ארבע שנים אז לא היה צריך לפוצץ ככה”.

אתה בעלים יחד עם מיקי ביתן, אתם יודעים איך אתם מתנהלים ומה אתם עושים בחוזים.
”אגיד את זה בצורה הכי ברורה: אין, לא היה כלום, ולא יהיה כלום. אנחנו יודעים מה עשינו ומה קרה, אם יש משהו קטן בבקרה, שכר השחקנים הכי גבוה העונה שזה שבעה מיליון שקל”.

הבקרה התלבשה עליכם?
”זו ההתאחדות. רק אזכיר לכם, שבועיים לפני המשחק בין אום אל פאחם לבני יהודה, אמרנו שתהיה פארסה וחיכו כי אולי רצו שקבוצה אחרת תעלה, אז זה קרה, זה לא משהו חדש. התקציב הוא תקציב זעום, ביטחונות לא חסרים לנו. שיגידו מה המניע שלי לבוא לבקרה ולתת חוזה ללא מענקים ונקודות. יש לי עוד ביטחונות בבקרה ואפשר לבדוק את זה בשנייה אחת, כל התקציב כזה זעום שזו בדיחה. איזה יתרון יש לקבוצה כשאין כסף שחור, אין פה כספי סמים?”

אריה קלמנזון ומיקי ביתן (חגאריה קלמנזון ומיקי ביתן (חג'אג' רחאל)

האם דיברתם עם מישהו מההתאחדות או הבקרה או שאתה מתכוון לדבר?
”לא, אם אף אחד לא פנה אליי אז אני לא אפנה. שיפנו אליי, אראה במה מדובר, יש לנו עורך דין שיטפל בנושא הזה. למישהו היה נוח לפוצץ את זה לפני שמדברים הבעלים”.

היו לכם בעלי תפקידים ושחקנים שסיימו עם תביעות כספיות, למה?
”יש סה”כ שניים מתוך עשרות אנשים שעובדים במועדון. זה מועדון שהוקם לפני ארבע שנים, הוא התנהל כשכונה ועשו מה שבא להם, אז כשיש סדר וארגון יש אנשים שזה לא נוח להם. זה בכל גוף עסקי, אני עובד ארבעים שנה בעסקים, היו לי עשרות תביעות. כל סכסוך עסקי מביא לבקרה?”

שמתם את הפרשה בצד וניצחתם את ריינה, עשיתם לשחקנים אסיפה?
”אני ביום שישי הייתי באספת שחקנים, דיברתי והסברתי שאין שום דבר, שנגן עליהם ושאנחנו איתם, ושאנחנו בטוחים בעצמנו ובניקיון כפנו, ואני שמח שזה עזר. הם עלו למגרש והשאירו הכל בצד ועלו נחושים”.

