פיינגזיכט, מלמד, בריבו ושועה: גלעד קצב בראיון

סוכן השחקנים, גלעד קצב, שמייצג שחקנים רבים ובכירים, עלה היום (ראשון) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ והתראיין. על הפרק: ינון פיינגזיכט, ניקיטה סטויאנוב, עופרי ארד, תאי בריבו, ירדן שועה, ירין לוי ואחרים.

מה אתה חושב על ההופעה של המיוצג שלך, ינון פיינגזיכט?

”קודם כל אגיד שאני אוהד הפועל פתח תקווה”.

אז אתה מבסוט מהתיקו.

”לא יודע אם מבסוט, אבל במשחק הייתה אווירה טובה, ינון התחיל את המשחק עם צהוב ואז הוא התמודד עם זה כמו שצריך, הייתה אווירה טובה, צריך שאפו למכבי חיפה, הם שיתפו שני שחקנים צעירים, כל הכבוד להם”.

המועדון בקריסה, היה חייב שינוי.

”אני לא נכנס לזה, אבל במשחק חשוב להכניס שני שחקנים צעירים, זה יפה”.

דניאל דרזי וינון פיינגזיכט (שחר גרוס)

מה היה הדיבור עם החוזה שלו?

”היו פגישות ובהמשך תהיה חתימה על החוזה. צריך להגיד כל הכבוד לאדם קידן, נחמד לייצג שחקנים צעירים”.

איפה הוא צד את ינון?

”יש סקאוטינג טוב”.

איפה הוא מצא אותו?

”במשחק לפני כמה שנים, אני ראיתי אותו במשחק ראשון לפני חודש ומשהו נגד אוסטריה וינה, היה מצוין, היה עניין ובגיל כזה או שאתה חותם חוזה ארוך או עובר לחו”ל”.

ברמת הסוכן, איך אתה מתנהל עם שחקן צעיר עם דרכון אירופאי, איך אתה שומר על האינטרסים שלו?

”לי יש את הרצון להוציא את השחקן לחו”ל, לא חושב שלפני גיל 18, היום קשה מאוד גם בגלל החוקים, אין ספק שלצאת בגיל צעיר זה מצוין. ניקיטה סטויאנוב לדוגמא מקבל הצעות רבות, וינון החליט להישאר במכבי חיפה”.

ינון פיינגזיכט (שחר גרוס)

למכבי חיפה יש מגן בכיר, אז מה יקרה אם הוא לא ישחק? איך ישמרו על האינטרסים של הילד?

”בדיוק סיימנו שיחה עכשיו, החתימה תהיה בהמשך, החוזה פייר לילד, גם מכבי חיפה – אם שחקנים לא משחקים אצלה אז משאילים אותם. אין קשר למשחק, אם אתה לא חותם אתה לא משחק, הם רצו להחתים”.

הוא קיבל טלפונים ממקורבים ואמרו לו לסכם הכל, היו עוד גורמים והפעילו לחץ.

”כן, שריון, תותחנים וכל זה”.

אבל סיכמתם.

”סיכום זה לא חתימה”.

מילה שלך זה מילה, אתה לא תגיד לחיפה שאתם הולכים ולהתראות.

”ברגע שהייתה החלטה של ינון והמשפחה לחתום במכבי חיפה, ניסינו להוציא את הכי טוב לילד”.

ינון פיינגזיכט (שחר גרוס)

הוא התקשר לעובדיה ואמר שהוא נשאר בחיפה.

”הגענו לסיכום הכי טוב בשביל הילד”.

הבטיחו שישאילו אותו רק לקבוצות ליגת העל?

”לא הבטיחו כלום”.

הוא ילד עם עתיד וצריך לתת לו לשחק.

”הגענו לחוזה הכי טוב שיכולנו לקבל, אם הוא יהיה טוב הוא ישחק, מאמינים שמכבי חיפה מבינה שקרו דברים וצריך לתת לו צ’אנס, הוא ילד מוכשר וראיתי אותו בלייב, יכולנו להעביר אותו קדימה, הוא החליט להישאר”.

מה קורה עם ניקיטה סטויאנוב שהזכרת? הוא עוזב את רומניה?

”הוא דוגמא לשחקן שפחות ספרו בארץ, העברנו אותו לליגת ביניים כדי שישחק, אין הרבה בלמים שהם מעל 1.90”.

אדם קידן, גלעד קצב וניקיטה סטויאנוב (פרטי)

מה תג המחיר?

”רק הכסף מעניין?”.

זה מה שמעניין את הצופים.

”הוא יכול להימכר בסכומים מאוד גבוהים, הקבוצות הגדולות בארץ מבינות אולי שהיו צריכות לפנות אליו. הלכנו לליגה שהיא צעד ראשון באירופה, הוא משחק ואני מאמין שהוא יקודם לנבחרת הבוגרת, הוא עשה משחק טוב מול הולנד בצעירה”.

עופרי ארד, שלא בנבחרת, מה הסטטוס שלו בקבוצה?

”הוא יסיים חוזה בינואר, אנחנו מחפשים אתגר חדש. הוא עשה שנתיים מצוינת, אליפות, ליגת האלופות, גול נגד אינטר, מיצינו את העניין ויש שווקים נוספים, הוא לא יחזור לארץ”.

איזה ליגות?

”MLS ומזרח אירופה, מחפשים את הכסף הגדול”.

עופרי ארד כובש נגד אינטר (IMAGO)

רק כסף מעניין אותך.

”במקרה הזה זה אותו, לא אותי”.

מה עם מלמד? לא סופרים אותו, דיברת איתו? הוא התחמם כל המחצית ולא קיבל דקה אחת, מה עובר עליו?

”ברור שהוא לא שמח מהמצב, אני חושב שהוא ישחק במכבי חיפה”.

הם צריכים אותו מול הפועל ת”א נגיד, לא גמרו אותו? יש כושר משחק?

”אני יודע שהוא מתאמן, הוא חזק מנטלית, הכי קל היה לוותר ולעברו קבוצה, הוא החליט להישאר. בשנייה וחצי הכל משתנה, אם הוא ישחק נגד הפועל ויבקיע, הכל מתהפך”.

יש בעיה שהמאמן לא מאמין בו.

”לא יודע, לא שמעתי ממנו וגם אתם לא שמעתם. אין ספק שזה לא נראה טוב. בטוח שלא עושים לו בכוונה, שאלו אותי אם זה טעות, עד עכשיו נראה לא טוב, אבל נראה אם נעשה שינויים ונגיע לינואר ונראה מה עושים”.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

מה עם תאי בריבו?

”סיים את העונה עם הרבה שערים, נבחר ל-MVP, הייתה לו עונה מצוינת, יש לו עוד שנה בחוזה, יש לו אופציה או לחתום שם או קבוצה אחרת, הם הודחו בחצי גמר”.

הציעו חוזה חדש?

”מתחילים לדבר, כולם בחופש, יש את הגמר בקרוב שמסי יהיה אלוף כנראה, תאי עשה עונה מדהימה ושדרוג, הוא רוצה להישאר בארה”ב למרות התעניינות באירופה”.

לי זה נראה שישראלי שמצליח ב-MLS, אין לו מה לחפש באירופה. יש קהל, כסף, מסי משחק, זה נראה שזה בית כבר.

”ברגע שאתה מצליח כל כך בליגה, וזה מבחן התוצאה, הם סיימו ראשונים ולצערנו הודחו בחצי, אבל כשאתה מבקיע 18 שערים ומבשל עוד חמישה, ועושה מספרים טובים גם לפני, אז זה כיף”.

הוא ישקול הצעות באירופה?

”יש הצעות”.

תאי בריבו (IMAGO)

איזה ליגות?

”כל מיני. תמיד מזלזלים ב-MLS וזו ליגה מצוינת עם סכומים גבוהים, יש הצעות ואם הוא ירצה לחזור הוא יחזור, הוא רוצה להישאר שם”.

מה עם נטע לביא? יחזור לארץ או לא?

”הוא יחזור לארץ חודש הבא לחופש. לצערנו הוא נפצע ורק עכשיו חזר, הליגה מסתיימת בקרוב והוא עבר מקבוצת אמצע טבלה לאחת הקבוצות הבכירות ביפן, מתוגמל בצורה יפה, חי בטוקיו”.

חיפה פנתה אליכם.

”אליי לא”.

ליאור קאסה מה איתו.

”קרע את הרצועה, לא יחזור”.

נטע לביא (IMAGO)

אתה מטפל ברטנר גם עם שלומי?

”רק שלומי”.

יש את נבו רטנר שהוא גם לא חתום אצל מכבי חיפה, עוד סוגייה.

”שחקן מצוין”.

עוד שחקן שרוצה חוזה גדול, ירדן שועה, יש הצעה?

”כשיהיה משהו לגביו אז נעדכן אתכם באהבה”.

לקראת ינואר יהיו התפתחויות לגביו?

”יש משחק היום של בית”ר אז נתמקד בזה”.

מה עם ירין לוי?

”כנ”ל, אותה תשובה”.

מה קורה איתו?

”יש להם משחק, לא נדבר עליהם, נעלה עוד פעם אחרי המשחק”.