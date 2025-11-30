"הביטחון מאלוהים, רואה את עצמי מגיע ל-UFC"

אהבת השם גורדון רשם ניצחון אדיר בזירה הבין-לאומית, כשהדהים את הקהל עם נוקאאוט מוחץ בסיבוב השני בקרב איגרוף תאילנדי עם כפפות MMA על מאורית ברטושקה, הלוחם הליטאי-אירי, והניף בגאווה את דגל ישראל מיד לאחר סיום הקרב. היום (ראשון) ילד הפלא הישראלי התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה נשמע? איך אתה?

”בדיוק נחתתי, הגעתי הביתה בשלום”.

איפה המדליה? איך אתה לא איתה? תספר על הקרב, שייראו. באת עם ביטחון וראיתי את המסע”ת, אמרת שאתה מנצח ולא סופר אותו, מאיפה הביטחון?

”קודם כל הביטחון בא מאלוהים, מדליה כבדה מאוד אגב”.

זה חלק מהשואו?

”כן, נאמרו דברים שפנים מול פנים היו נאמרים בצורה שונה, אני אמרתי שאעשה נוקאאוט, עשיתי יותר רעש כדי לשווק את זה יותר ושיהיה מעניין, אבל לא שיקרתי בכלום במה שאמרתי”.

ראינו.

”דמיינתי את זה קורה וזה קרה, לא הייתי מופתע”.

המאזן שלך מדהים בלי הפסדים, נראה שאתה מתעלל ביריב שלך, מה השאיפות?

”ממשיך להתאמן קשה, להישאר צנוע, ממוקד. אם אתה מאבד את הדרך שלך אתה יכול להיעלם וצריך להישאר בפוקוס, זה ספורט קשה ומאתגר”.

כמה מבחינה כספית אתה מוציא? איך אתה מממן, המדינה מממנת?

”מרוויחים מהקרבות, יש ספונסרים, יש בתאילנד ובארומה”.

כמה אתה מקבל לקרב כזה על ניצחון?

”סכום יפה, לא משהו מדהים עדיין, אני קרוב לקבל סכומים יפים”.

אהבת השם גורדון (ONE CHAMPIONSHIP)

איפה הכסף הגדול נמצא?

”בליגות הכי גבוהות בעולם, כמו ה-UFC וכו’”.

אתה שואף להיות שם? מתי?

”ברגע שאעשה את ההסבה אז ייקח לי שנתיים ואני רואה את עצמי מגיע לשם בעזרת השם”.

מה הקרב הבא? אמרת שאתה רוצה חמישה סיבובים.

”אני רוצה להילחם על החגורה של הארגון הזה וזה יהיה אחד מהארגונים הגדולים בעולם, פוצצו את האולם ב-20 אלף איש והבסתי את היריב הכי טוב שיכולתי לאתגר לעצמי, ואני גאה לייצג את המדינה עם הדגל”.

היריב תירץ.

”הוא בא עם תירוצים וגם אמרתי אחר כך שאם הוא היה ב-200 אחוז אז הייתי מסיים אותו הדבר. גם אני לא הרגשתי טוב לפני הקרב ולא הייתי אומר את זה ולא אמרתי את זה, גם אם הייתי מפסיד”.

איזה שם רשום לך בדרכון?

”אהבת השם גורדון, ברור. השם נותן כוח”.

אהבת השם גורדון (ONE CHAMPIONSHIP)

גם לאחים שלך יש שמות יפים.

”רוח השם הוא הכי טוב באגרוף תאילנדי”.

אתה מול רוח במכות, מי מנצח?

”חד משמעית הוא, אני מאמין ביכולות שלי, אבל אני לוקח ממנו השראה ונשתפר”.

אני וגידי מולך, לוקחים אותך?

”כנראה שלא”

כיף לראות אותך, ראו את המשקל שלך והיציבות, כמה שעות אתה מתאמן?

”חמש שעות בצהריים או אפילו שש שעות, יש מנוחה”.

לא גייסו אותך לצבא?

”היה לי ספורטאי מצטיין, אבל אז עברתי לגור בתאילנד ובחרתי להתחרות ברמות הכי גבוהות שם, והנה אני שם”.

אהבת השם גורדון (ONE CHAMPIONSHIP)

בכדורגל נגיד יכול להתאמן ברחוב ולשחק, אם אתה רוצה להתאמן אז סתם תרביץ למישהו ברחוב?

”אם זה היה ככה אז הייתי בכלא כנראה. יש לי אחים שגם בתחום אז יש עם מי להתאמן, הם ברמה הכי גבוהה, יש לי את המאמנים בארץ וזה תענוג”.

אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחריך ותגיע לגדולות.

”באמת תודה לערוץ שלכם שנתן את החשיפה וליניב (קמינסקי), ברור גם לכם ועשיתם מעל ומעבר”.

ראית את השידור של יניב?

”ברור, רק רציתי לרדת מהקרב ולראות את התגובות שלהם, אני מת על זה. אני מקדיש את הקרב הזה לרן גואילי שהוא החטוף האחרון, הוא חבר טוב של חבר שלי והוא יישאר בלב שלנו, מוסר את אהבתי למשפחה שלו”.