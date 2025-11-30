"ז'רקו לאזטיץ' שוקל להתפטר ממכבי תל אביב"

דרמה במכבי ת"א: מקורבי ז’רקו לאזטיץ’ טוענים כי מאמן מכבי ת"א שוקל ברצינות להגיש את התפטרותו לאחר תקופה קשה "שבה הרגיש מאוכזב”, כך על פי דיווח ב’אינפורמר’ הסרבי. במדינתו טענו כי לאזטיץ’ "מתקשה להשלים עם היחס לו זכה בשבועות האחרונים, למרות שמאז הגיע לישראל, לפני שנה וחצי, הפגין מחויבות יוצאת דופן למועדון דווקא בתקופה הרגישה ביותר”.

בסרביה הזכירו שלאזטיץ’ הגיע לישראל בזמן מלחמה, כאשר אזעקות ופיצוצים היו חלק מהשגרה, ומציאות של לחץ מתמשך ליוותה את המועדון בכל רגע: “למרות זאת הוא בחר להישאר, לא ויתר על תפקידו והמשיך לעבוד באופן מלא עם הקבוצה. כל המשחקים באירופה נערכו מחוץ לישראל, לצד עומס נסיעות וקשיים לוגיסטיים, אך התוצאות היו מרשימות".

בדיווח בסרביה הציגו את התיעוד מ-ONE על פצצות התאורה שנורו לעבר ביתו של לאזטיץ’, וטענו: “בצוותו של לאזטיץ’ ציפו לתמיכה נחרצת מצד הנהלת המועדון, אך זו לא הגיעה. ההנהלה לא גינתה את ההתנהגות, לא יצאה בהצהרות מרגיעות ולא התייצבה לצדו בזמן שאוהדים קיללו, שיבשו אימונים, השליכו אבוקות לעבר ביתו ואף תקפו את אוטובוס השחקנים. כל אלה גרמו לו להרגיש חשוף ופגיע".

אוהדים שיגרו פצצת תאורה לביתו של לאזטיץ'

עוד נכתב: "הגורם המרכזי שמוביל את לאזטיץ’ לשקול התפטרות הוא ביטחונה האישי של משפחתו. לפי הדיווח, מבחינתו ‘נחצתה קו אדום’ באירועים האחרונים, והתחושה שהסביבה שלו אינה בטוחה דוחפת אותו לשקול לעזוב את תפקידו כמאמן מכבי".