דין דוד כבש בניצחון קבוצתו, לביא עלה בדקה 86

הליגות השונות ברחבי אירופה ומחוץ לאירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# דין דוד לא פתח בהרכב של יוקוהמה מרינוס, ראה את קבוצתו עולה ל-1:2, עלה בעצמו מהספסל בתוספת הזמן ושלוש דקות מאוחר יותר, כבש, עשה 1:3 ועזר לקבוצתו לנצח את צ’רזו אוסאקה. הישראלי וחבריו עלו למקום ה-14 עם 43 נקודות.

# עוד ביפן, נטע לביא גם כן לא פתח בהרכב של קבוצתו, אך שותף ועלה בדקה ה-86, כאשר קבוצתו ניצחה 1:3 את גרמפוס. הישראלי וחבריו ממשיכים ביכולת הטובה ועלו למקום השישי בטבלה עם 60 נקודות.