יום ראשון, 30.11.2025 שעה 12:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' ארצית דרום
לוח תוצאות

נערים ב': יש סינדרלה צפונית במשחקי השבת

הפועל טירת כרמל מליגת מחוז יזרעאל ניצחה 1:2 את הפועל חדרה מערב, מהליגה הארצית, בסיבוב ג' של הגביע ועלתה לשלב הבא. קרמר וחג'יר כבשו למארחת

|
טירת כרמל נערים ב (באדיבות המועדון)
טירת כרמל נערים ב (באדיבות המועדון)

זה לקח זמן, אך במוצאי השבת זה קרה: סינדרלה ראשונה במשחקי סיבוב ג' בגביע המדינה של שנתון נערים ב' - קבוצת "צו פיוס" של הפועל טירת כרמל, שמדורגת במקום החמישי בטבלת מחוז יזרעאל, הצליחה לנצח 1:2 במשחק "הביתי" במגרש בטמרה את הפועל חדרה מערב, שמדורגת בחלק התחתון של מרכז טבלת ארצית צפון.

המחצית הראשונה, שבה חדרה החזיקה יותר בכדור, הסתיימה ביתרון 0:1 לזכות טירת כרמל, שבדקה ה-34 עלתה ליתרון בסיומה של התקפה מהירה, בה אליאס דיאב מצא במסירה מוצלחת את עילאי קרמר, שבעט מתוך הרחבה לרשתה של חדרה וקבע את תוצאת המחצית הראשונה.

המחצית השנייה התחילה בצורה מצוינת עבור טירת כרמל, שבדקה ה-51 הכפילה את יתרונה, מסירת חוץ מצוינת של יקיר רומנו מצאה ברחבת חדרה את לועאי חג'יר, שעלה כמחליף בפתיחת המחצית השנייה, וזה בעט לרשת והכפיל את יתרונה של טירת כרמל ל-0:2.

בדקה ה-56 קרן לזכותה של חדרה הסתיימה בנגיחה חדה של נועם כהן לרשתה של הקבוצה מהכרמל, שער שצימק את יתרונה של המארחת ל-1:2. חדרה יזמה מהלכים לכיבוש שערים, אך טירת כרמל עמדה באתגר והצליחה להימנע מספיגה נוספת, בדרך לניצחון יוקרתי והעפלה לשלב הבא.

את הפועל טירת כרמל מוביל העונה המאמן, שגיא אלנברג, יחד עם עוזרו, יוסי אברג'יל. שגיא אלנברג, בעבר מגן שמאלי שלבש את מדיהן של הפועל עפולה והפועל עכו בליגה הלאומית, מאמן במקביל גם את קבוצת נערים א', שהשתלבה בצורה מוצלחת בליגה הארצית, על אף ששיחקה בעונה שעברה בדרג המחוזי ורוב קבוצות הליגה שיחקו בליגות גבוהות יותר.

שגיא אלנברג סיכם את המשחק: "המשחק התחיל בשליטה של חדרה, אך למרות פתיחת משחק פחות טובה שלנו, המחצית הייתה שוויונית במצבים, נשארנו מרוכזים, יצאנו למתפרצת מהירה וכבשנו.  עם תחילת המחצית השנייה ביצענו שני חילופים, לשמחתי, אחד מהם גם הכניס לשדה המשחק שחקן שכבש שער.

“ב-15 הדקות האחרונות של המשחק התקשנו לצאת מהלחץ של חדרה, כמעט ספגנו שער מבעיטה אדירה מ-30 מטרים, אך לשמחתנו השוער שלנו, חסין אבו רוקון, הגיב בצורה מצוינת והציל כדור שעשה דרכו לחיבורים, וסיכל עוד מצבי הבקעה. השחקנים הגיעו מוכנים ודרוכים למשחק, ידענו שלא יהיה פשוט ונצטרך לרוץ יותר מחדרה בשביל לצמצם את הפערים. אני גאה בשחקנים שידעו לשמור על קור רוח גם כשספגנו גול ולהמשיך בדרך שלנו".

בנוגע למטרות הקבוצה להמשך, אלנברג מציב מטרה ריאלית: "המטרה לסיים את העונה בפלייאוף העליון של הליגה, לפתח שחקנים לעונה הבאה, שבה אנחנו שואפים שהקבוצה הזו תזכה באליפות ותעלה את המועדון לליגה הלאומית של שנתון נערים א'".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */