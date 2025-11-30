נערים ב': יש סינדרלה צפונית במשחקי השבת

זה לקח זמן, אך במוצאי השבת זה קרה: סינדרלה ראשונה במשחקי סיבוב ג' בגביע המדינה של שנתון נערים ב' - קבוצת "צו פיוס" של הפועל טירת כרמל, שמדורגת במקום החמישי בטבלת מחוז יזרעאל, הצליחה לנצח 1:2 במשחק "הביתי" במגרש בטמרה את הפועל חדרה מערב, שמדורגת בחלק התחתון של מרכז טבלת ארצית צפון.

המחצית הראשונה, שבה חדרה החזיקה יותר בכדור, הסתיימה ביתרון 0:1 לזכות טירת כרמל, שבדקה ה-34 עלתה ליתרון בסיומה של התקפה מהירה, בה אליאס דיאב מצא במסירה מוצלחת את עילאי קרמר, שבעט מתוך הרחבה לרשתה של חדרה וקבע את תוצאת המחצית הראשונה.

המחצית השנייה התחילה בצורה מצוינת עבור טירת כרמל, שבדקה ה-51 הכפילה את יתרונה, מסירת חוץ מצוינת של יקיר רומנו מצאה ברחבת חדרה את לועאי חג'יר, שעלה כמחליף בפתיחת המחצית השנייה, וזה בעט לרשת והכפיל את יתרונה של טירת כרמל ל-0:2.

בדקה ה-56 קרן לזכותה של חדרה הסתיימה בנגיחה חדה של נועם כהן לרשתה של הקבוצה מהכרמל, שער שצימק את יתרונה של המארחת ל-1:2. חדרה יזמה מהלכים לכיבוש שערים, אך טירת כרמל עמדה באתגר והצליחה להימנע מספיגה נוספת, בדרך לניצחון יוקרתי והעפלה לשלב הבא.

את הפועל טירת כרמל מוביל העונה המאמן, שגיא אלנברג, יחד עם עוזרו, יוסי אברג'יל. שגיא אלנברג, בעבר מגן שמאלי שלבש את מדיהן של הפועל עפולה והפועל עכו בליגה הלאומית, מאמן במקביל גם את קבוצת נערים א', שהשתלבה בצורה מוצלחת בליגה הארצית, על אף ששיחקה בעונה שעברה בדרג המחוזי ורוב קבוצות הליגה שיחקו בליגות גבוהות יותר.

שגיא אלנברג סיכם את המשחק: "המשחק התחיל בשליטה של חדרה, אך למרות פתיחת משחק פחות טובה שלנו, המחצית הייתה שוויונית במצבים, נשארנו מרוכזים, יצאנו למתפרצת מהירה וכבשנו. עם תחילת המחצית השנייה ביצענו שני חילופים, לשמחתי, אחד מהם גם הכניס לשדה המשחק שחקן שכבש שער.

“ב-15 הדקות האחרונות של המשחק התקשנו לצאת מהלחץ של חדרה, כמעט ספגנו שער מבעיטה אדירה מ-30 מטרים, אך לשמחתנו השוער שלנו, חסין אבו רוקון, הגיב בצורה מצוינת והציל כדור שעשה דרכו לחיבורים, וסיכל עוד מצבי הבקעה. השחקנים הגיעו מוכנים ודרוכים למשחק, ידענו שלא יהיה פשוט ונצטרך לרוץ יותר מחדרה בשביל לצמצם את הפערים. אני גאה בשחקנים שידעו לשמור על קור רוח גם כשספגנו גול ולהמשיך בדרך שלנו".

בנוגע למטרות הקבוצה להמשך, אלנברג מציב מטרה ריאלית: "המטרה לסיים את העונה בפלייאוף העליון של הליגה, לפתח שחקנים לעונה הבאה, שבה אנחנו שואפים שהקבוצה הזו תזכה באליפות ותעלה את המועדון לליגה הלאומית של שנתון נערים א'".