טולמסוב: למרות הטלטלה, השחקנים מגובשים

ליגה א’ דרום: במכבי עירוני אשדוד לא זוכרים ניצחון ענק כמו ה-0:5 על מכבי קריית מלאכי מיום שישי האחרון, האקסית של דניאל טולמסוב. בעונת 2019/20 עלתה הקבוצה לליגה א' והתוצאה הזו, על האפס, היא הגבוהה ביותר שהשיגה. בליגה ב' ניצחה פעמיים 0:5, ניצחה פעם אחת 0:6 ופעם אחת 0:8. בליגה ג', בעונת ההקמה, הקבוצה ניצחה 2:11 ו-0:9.

רגע לפני ששחקני שתי הקבוצות עלו לכר הדשא בסינתטיקו באשדוד, הופיעה דמותו של יגאל ממן, זה שהודיע ממש באמצע השבוע החולף כי הוא מתפטר. "יגאל ממן המקורי?", נשאל, וענה בחיוך "כן, יגאל ממן כאן". לא, הוא לא התפטר. מרגע מטלטל אחד, נאלץ להודיע לכל כי נמאס לו. ועדיין, הצליחו להשאירו. "אני לא יכול לעזוב סתם כך. צריך מחליף", ציין.

טרם החלה ההתמודדות, לחץ וחשש כבד היו בצוות המקצועי, האוהדים והשחקנים. “מה עם הכסף?”, כולם דיברו עד לאותו רגע, הרי שחובות למכבי עירוני יש ואי אפשר להסתיר זאת. גם יגאל ממן הדגיש זאת בפני ONE. אף אחד לא ידע כיצד האשדודים יעלו להתמודדות הזו מול קריית מלאכי. על הפרק: הפסד צורם או ניצחון גדול, זו הייתה התחושה.

דניאל טולמסוב, המורחק, חוגג ביציע (יונתן גינזבורג)

יגאל ציין כי אי אפשר לזרוק 400 ילדים לרחוב והוא עובד לילות כימים על מנת שכולם ימשיכו לעבוד וכולם ימשיכו לקבל את השירותים של המועדון והילדים ייהנו במגרשים עם צוותים מקצועיים. הוא לא יוותר, גם לא ברקע רעשים ורחשים שמנסים לפגוע בו ובמועדון, ולסגור את מחלקת הנוער או את המועדון כולו.

עם עלייתם של הסגלים, בפורטל ההתאחדות לכדורגל, למכבי עירוני אשדוד היו 15 שחקנים רשומים בלבד. הסיבה? מורחקים ופצועים רבים. אם לא די בזאת, מלבד נועם רודיק, לא היה למכבי עירוני אשדוד שוער נוסף, איתו היא יכולה לעבוד, במקרה חירום. אפשר לומר כי דניאל טולמסוב ועוזרו, מיכאל צרניאק, הימרו כאן ובענק.

סביב המגרש הסינתטי ובתוכו, לא מעט מאבטחים ושוטרים הגיעו בכדי לשמור על הסדר הטוב. במרכז היציע אף הונחה יריעה כחולה שהפרידה בין שני הקהלים. הסיבה? בעבר, בעוד הקבוצות שיחקו בליגה ב', התמודדו אחת מול השנייה בגביע, באותו המגרש, כשבסיומו הקהלים החלו להתפרע, מה שקבע קנס כספי נוכח דו"ח מבקר.

את הכדור, לשופט המשחק, אופיר פז, העניקו שלושה צעירים, ממחלקת הנוער של המארחת, שנבחרו למצטייני החודש. הילדים הם יהונתן ניסים, סטיבן איצקוביץ' ויובל עוז אזולאי. "זכו לכבוד ולהגיש לשופט את כדור המשחק. גאווה צהובה כחולה אמיתית", הדגישו במכבי עירוני אשדוד, ששואפים להגדיל את כמות הילדים במחלקת הנוער.

פז עלה למשחק יחד עם ליאור ממן (עליו התלוננו בעירוני אשדוד בעונה שעברה, אחרי שפסל שער חוקי של הקבוצה, במשחק מול הפועל הרצליה, כשבאיגוד אף נתנו לכך אישור כשציינו שאכן נעשתה טעות), נווה למפלץ ורז דאי, השופט הרביעי. אלו ליוו את ההתמודדות, בה הוצאו חמישה כרטיסים צהובים, לצד שריקת פנדל לזכות עירוני אשדוד.

אחרי שירת התקווה, פז הוציא את המשחק לדרך בשעה 12:31. גם המקומיים וגם החבורה מקריית מלאכי גיששו מימין ומשמאל. אשדוד מצאה, לא פעם, את עדי נסה שהציג, לפחות ב-30 הדקות הראשונות, תצוגת שוערות ענק. גם נועם רודיק, שוערה של אשדוד והקפטן, שמלאכי כמעט ולקחה אותו אליה, הציג יכולת מופלאה, לא פחות.

לאחר 34 דקות משחק, הסכר נפרץ. מכבי עירוני אשדוד עלתה ליתרון של 0:1, בזכות שער שני העונה בליגה של רוי מליקה ושלישי בכל המסגרות. במלאכי קיוו לחזור ל-1:1, אך זה לא צלח. היה חסר לה חלוץ מרכזי שיודע למצוא את הרשת בקלות. מה גם שהגנת מכבי עירוני אשדוד, לצד נועם רודיק, עבדה בצורה מושלמת.

נועם רודיק. מהשחקנים הבולטים על כר הדשא (יונתן גינזבורג)

עם פתיחתה של המחצית השנייה, צביקה לוי הכניס לכר הדשא את רון אשכנזי, שכבר החל להתחמם באמצע המחצית הראשונה. זה לא הפריע למארחת לעלות ליתרון של 0:2 בדקה ה-56, בזכות אלעד אשרם, הרחובותי, בשערו השני העונה ובכלל בקריירת הבוגרים שלו. שתי דקות מאוחר יותר, האשדודי אליה ביטון, ששיחק בהפועל ירושלים, שילש התוצאה וזה כבר 0:3.

מכבי קריית מלאכי והצוות המקצועי שלה היו בהלם מוחלט. גם הקהל שהגיע לתמוך, הרי לא מחבבים שם את דניאל טולמסוב, מאמנם לשעבר, וכן שחקנים נוספים ששיחקו תחתיו במלאכי והגיעו למכבי עירוני אשדוד. צביקה לוי הכניס גם את עודד בירו ועילי ברכה, אך בדומה לחבריהם, נראו כצל של עצמם, עם פעולה אחת-שתיים טובות, אך לא מסוכנות ממש.

מיכאל צרניאק (31), שעמד לראשונה על הקווים כמאמן בקבוצת בוגרים, החזיק את ה-11 שאיתם עלה לכר הדשא במשך 70 דקות משחק, כשכזכור, בספסל יש לו רק את ליעד כהן, בן ריבוח, יקיר זילברמן ומאור מלינובסקי. עילאי חדד, שחקנה של מכבי קריית מלאכי בעונה החולפת, הבקיע את השער הרביעי לזכות מכבי עירוני אשדוד בדקה ה-84 להתמודדות.

מאותו רגע, ואולי קצת לפני, מכבי קריית מלאכי רק חיכתה לשריקת הסיום. האכזבה בספסל האורחים הייתה נראית לעין מקילומטרים. גם ההנהלה התאכזבה עד מאוד וייתכן ויסיקו מסקנות מהתוצאה ומהדרך של הקבוצה כולה. שתי דקות לפני הדקה ה-90, בעיטת עונשין מ-11 מטרים של חי בוזגלו קבעה 0:5 גדול לדניאל טולמסוב וחניכיו.

חי בוזגלו בתמונת ניצחון (יונתן גינזבורג)

בבוא שריקת הסיום, שחקני ואנשי מלאכי לחצו ידיים לשופטים ונעלמו כלא היו מהמגרש, בדומה לקהל אוהדיהם ודי ברור למה. לא כיף להפסיד ובוודאי שלא כיף לספוג חמישייה. שחקני אשדוד ודניאל טולמסוב שירד לכר הדשא חייכו ושמחו בענק, יחד עם הקהל, עשו את כניסת השבת מתוקה מתמיד.

לכל אורך ההתמודדות קהל מכבי עירוני אשדוד תמך ביגאל ממן, יו"ר האגודה של המועדון ושר לזכותו. גם במחצית, אחד מוותיקי אוהדי מכבי עירוני אשדוד ניגש ליגאל ואמר לו שהוא איתו, שהקהל איתו. יגאל ממן, אם כן, חי וקיים ועדיין חלק ממכבי עירוני אשדוד, על אף הודעת התפטרותו, כאמור, מהשבוע החולף.

יגאל ממן. חזר למגרשים (יונתן גינזבורג)

לאחר החגיגות ויציאת הקהל לרכביהם והביתה, דניאל טולמסוב, מיכאל צרניאק ולירן שפיר נשארו לראיון עם ONE. "עברנו טלטלה, השחקנים היו מגובשים ולא הצליחו לשבור אותנו", ציין טולמסוב. "עבדנו קשה כל השבוע", הוסיף מיכאל עוזר המאמן, בעוד לירן משבח את נועם רודיק, אחד מהשחקנים הבולטים "נלחמתי שיישאר כאן ועוד כשוער ראשון. ראוי לליגות גבוהות יותר".

מכבי עירוני אשדוד: נועם רודיק, אלעד אשרם, דוד מנטייב, איליי איבגי, רוי מליקה, אליה ביטון, טיני צ'קאנה, חי בוזגלו, עילאי חדד, אופק אלימלך ושי מושל. הוחלפו: רוי מליקה, טיני צ'קאנה, אליה ביטון וחי בוזגלו. מחליפים: ליעד כהן, בן ריבוח, יקיר זילברמן ומאור מלינובסקי. מאמן: מיכאל צרניאק.

מיכאל צרניאק שניהל המשחק בספסל עירוניה (יונתן גינזבורג)

מכבי קריית מלאכי: עדי נסה, סהר ברמי, אשר אשטה, טום מרדכי, טריקו גהטון, אורי זוהר, יובל חליבה, יוסף בלטה, אוהד פורטמן, דסאלין איילה ונאור כהן. הוחלפו: אורי זוהר, טום מרדכי, סהר ברמי ונאור כהן. מחליפים: רון אשכנזי, עילי ברכה, עודד בירו וישי רטנר. בספסל: ירין ברדה, נהוראי זהבי, עמוס ממו, עוז אטדגי ואופק שליו. מאמן: צביקה לוי.