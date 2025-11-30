יום ראשון, 30.11.2025 שעה 20:37
יום ראשון, 30/11/2025, 20:00אצטדיון י"אליגת העל Winner - מחזור 11
מכבי ת"א
דקה 38
0 0
שופט: גל לייבוביץ'
מ.ס אשדוד
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 30/11/2025 20:00
נועם בן הרוש מוסר (רדאד ג'בארה)

הפגרה הארוכה מאחורינו והמחזור ה-11 של ליגת העל נמשך בשעה זו כאשר מכבי תל אביב, שנמצאת באחד מהמשברים הגדולים שלה בשנים האחרונות, מתארחת אצל מ.ס אשדוד באצטדיון הי”א ורוצה להתגבר על רעשי הרקע הרבים.

הצהובים כאמור נמצאים בנקודת שפל בה לא היו שנים, אחרי שספגו שתי שישיות רצופות – 6:2 מול בית”ר ירושלים בליגה לפני הפגרה ו-6:0 מול ליון ביום חמישי האחרון במסגרת הליגה האירופית. הלחץ אצל האלופה גדול, והמחאות של האוהדים נגד המאמן ז’רקו לאזטיץ’ אף חצו את גבול הטעם הטוב, כשאמש נזרקו פצצות תאורה ליד הבניין בו הוא מתגורר בתל אביב והסרבי למעשה לא עומד על הקווים אחרי שגם ביקש להתפטר. מאמן קבוצת הנוער, דן רומן, מחליפו נכון לרגע זה.

בצד השני, הקבוצה מעיר הנמל נמצאת בכושר נהדר ולא הפסידה יותר מחודשיים, אז ספגה בעצמה שישייה, שהפסידה 6:2 להפועל תל אביב באצטדיון הי”א. מאז, החבורה של חיים סילבס רשמה שלושה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, כולל אחת בטדי מול בית”ר ירושלים ואחת בטרנר מול הפועל באר שבע.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו פעמיים, במה שלא בדיוק היה כוחות. בסיבוב הראשון, מכבי תל אביב ניצחה 0:2 באצטדיון הי”א, בעוד בסיבוב השני הצהובים הביסו את הדרומיים 1:5 באצטדיון בלומפילד.

מחצית ראשונה
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • רועי גורדנה נתן מרפק לבן לדרמן תוך כדי עלייה לנגיחה וקיבל את הכרטיס הצהוב
שחקני אשדוד לא מרוצים (רדאד ג'בארה)שחקני אשדוד לא מרוצים משריקת השופט (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
  • '17
  • החמצה
  • אילי תמם השתלט על כדור שני ובעט מהאוויר מחוץ לרחבה, גם עם זה מליקה הסתדר והפעם יחסית בקלות
  • '12
  • החמצה
  • יוג'ין אנסה גבר על השמירה של טייריס אסנטה וחיפש את החיבורים הרחוקים, אופק מליקה במבחן הראשון שלו הצליח להדוף
חליו וארלה משתלט (רדאד ג'בארה)חליו וארלה משתלט (רדאד ג'בארה)
דור פרץ (רדאד ג'בארה)דור פרץ (רדאד ג'בארה)
  • '9
  • החמצה
  • שוב דור פרץ. הקשר הגיע בנגיחה לקרן שהוא עצמו סחט, אך הכדור חמק ליד הקורה
  • '8
  • החמצה
  • מצב ראשון למכבי ת"א. חליו וארלה הוציא רוחב מאגף שמאל, דור פרץ הגיח מקו שני והבעיטה שלו הוסטה לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט גל לייבוביץ' הוציא את המשחק לדרך
שחקני מכבי תל אביב בפתיחת המשחק (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי תל אביב בפתיחת המשחק (רדאד ג'בארה)
דן רומן (רדאד ג'בארה)דן רומן (רדאד ג'בארה)
דן רומן לצד אבי ריקן (רדאד ג'בארה)דן רומן לצד אבי ריקן (רדאד ג'בארה)
אלכסנדר אובארוב (רדאד ג'בארה)אלכסנדר אובארוב (רדאד ג'בארה)
אופק מליקה מתחמם (רדאד ג'בארה)אופק מליקה מתחמם (רדאד ג'בארה)
איתמר נוי מתכונן (רדאד ג'בארה)איתמר נוי מתכונן (רדאד ג'בארה)
צוות האימון של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)צוות האימון של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אבי ריקן (רדאד ג'בארה)אבי ריקן (רדאד ג'בארה)
בן מנספורד וג'ק אנגלידיס (רדאד ג'בארה)בן מנספורד וג'ק אנגלידיס (רדאד ג'בארה)
החימום של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)החימום של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
