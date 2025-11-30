הרכבים וציונים



הפגרה הארוכה מאחורינו והמחזור ה-11 של ליגת העל נמשך בשעה זו כאשר מכבי תל אביב, שנמצאת באחד מהמשברים הגדולים שלה בשנים האחרונות, מתארחת אצל מ.ס אשדוד באצטדיון הי”א ורוצה להתגבר על רעשי הרקע הרבים.

הצהובים כאמור נמצאים בנקודת שפל בה לא היו שנים, אחרי שספגו שתי שישיות רצופות – 6:2 מול בית”ר ירושלים בליגה לפני הפגרה ו-6:0 מול ליון ביום חמישי האחרון במסגרת הליגה האירופית. הלחץ אצל האלופה גדול, והמחאות של האוהדים נגד המאמן ז’רקו לאזטיץ’ אף חצו את גבול הטעם הטוב, כשאמש נזרקו פצצות תאורה ליד הבניין בו הוא מתגורר בתל אביב והסרבי למעשה לא עומד על הקווים אחרי שגם ביקש להתפטר. מאמן קבוצת הנוער, דן רומן, מחליפו נכון לרגע זה.

בצד השני, הקבוצה מעיר הנמל נמצאת בכושר נהדר ולא הפסידה יותר מחודשיים, אז ספגה בעצמה שישייה, שהפסידה 6:2 להפועל תל אביב באצטדיון הי”א. מאז, החבורה של חיים סילבס רשמה שלושה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, כולל אחת בטדי מול בית”ר ירושלים ואחת בטרנר מול הפועל באר שבע.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו פעמיים, במה שלא בדיוק היה כוחות. בסיבוב הראשון, מכבי תל אביב ניצחה 0:2 באצטדיון הי”א, בעוד בסיבוב השני הצהובים הביסו את הדרומיים 1:5 באצטדיון בלומפילד.