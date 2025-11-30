יום ראשון, 30.11.2025 שעה 10:48
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3212-2813ריאל מדריד2
3111-2714אתלטיקו מדריד3
2911-2613ויאריאל4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1621-1913סביליה10
1618-1613סלטה ויגו11
1617-1514אלצ'ה12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

"לשחק בסעודיה? זה לא אומר שאתה פחות טוב"

רודיגר יחזור לסגל ריאל ב-22:00 מול ג'ירונה (שידור חי בערוץ ONE) ובינתיים דיבר על עתידו, ההחלמה ובחר את מאמנו הטוב ביותר. בלינגהאם ישחק כ-10

|
רודיגר (IMAGO)
רודיגר (IMAGO)

ריאל מדריד מגיעה לאצטדיון מונטיליבי של ג’ירונה (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) עם עומס פציעות וחוסר יציבות הגנתי, אך עם חדשות מעודדות: אנטוניו רודיגר חוזר. הבלם ששיחק העונה משחק אחד בלבד מול אוביידו באוגוסט, כשיר סוף סוף ויעמוד לרשות צ’אבי אלונסו דווקא בתקופה שבה ההגנה שלו מתפוררת.

בינתיים, רודיגר סיפר בראיון כי ניצל את תקופת ההחלמה כדי להתנתק מעט מההמולה סביבו: “עבר הרבה זמן ואני כבר בריא. היה לי טוב להיות קצת מחוץ לאור הזרקורים, לבלות עם המשפחה. הגוף משתנה עם הזמן, אני מכיר את עצמי וצריך להרגיש טוב כדי לשחק - ועכשיו אני שם”.

לגבי עתידו, על רקע עניין מערב הסעודית, אמר: “זה שמישהו הולך לשחק שם לא אומר שהוא נהיה פחות טוב. קאנטה חזר לנבחרת צרפת וזה אומר הכול”.

אנגולו קאנטה (רויטרס)אנגולו קאנטה (רויטרס)

הבלם גם החמיא למאמנו לשעבר: “טוכל הוא המאמן הכי טוב שהיה לי. הוא שינה הכל בצ’לסי וסלל לי את הדרך לריאל מדריד. בלעדיו זה לא היה קורה”.

טופ: 10 השערים היפים של רונאלדו בספרד

בעוד רודיגר חוזר, אלונסו עובד על שינויי עומק במרכז השדה וההתקפה. הכוונה היא להחזיר את ג’וד בלינגהאם לעמדה שהפכה אותו לאחד השחקנים הטובים בעולם בתקופת קרלו אנצ’לוטי - קרוב יותר לרחבה, כגורם מחבר בין קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס. התכנון הוא שאורליאן טשואמני ופדה ואלוורדה, כשיש התלבטות בין אדוארדו קמאבינגה לארדה גולר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */