"לשחק בסעודיה? זה לא אומר שאתה פחות טוב"

ריאל מדריד מגיעה לאצטדיון מונטיליבי של ג’ירונה (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) עם עומס פציעות וחוסר יציבות הגנתי, אך עם חדשות מעודדות: אנטוניו רודיגר חוזר. הבלם ששיחק העונה משחק אחד בלבד מול אוביידו באוגוסט, כשיר סוף סוף ויעמוד לרשות צ’אבי אלונסו דווקא בתקופה שבה ההגנה שלו מתפוררת.

בינתיים, רודיגר סיפר בראיון כי ניצל את תקופת ההחלמה כדי להתנתק מעט מההמולה סביבו: “עבר הרבה זמן ואני כבר בריא. היה לי טוב להיות קצת מחוץ לאור הזרקורים, לבלות עם המשפחה. הגוף משתנה עם הזמן, אני מכיר את עצמי וצריך להרגיש טוב כדי לשחק - ועכשיו אני שם”.

לגבי עתידו, על רקע עניין מערב הסעודית, אמר: “זה שמישהו הולך לשחק שם לא אומר שהוא נהיה פחות טוב. קאנטה חזר לנבחרת צרפת וזה אומר הכול”.

אנגולו קאנטה (רויטרס)

הבלם גם החמיא למאמנו לשעבר: “טוכל הוא המאמן הכי טוב שהיה לי. הוא שינה הכל בצ’לסי וסלל לי את הדרך לריאל מדריד. בלעדיו זה לא היה קורה”.

בעוד רודיגר חוזר, אלונסו עובד על שינויי עומק במרכז השדה וההתקפה. הכוונה היא להחזיר את ג’וד בלינגהאם לעמדה שהפכה אותו לאחד השחקנים הטובים בעולם בתקופת קרלו אנצ’לוטי - קרוב יותר לרחבה, כגורם מחבר בין קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס. התכנון הוא שאורליאן טשואמני ופדה ואלוורדה, כשיש התלבטות בין אדוארדו קמאבינגה לארדה גולר.