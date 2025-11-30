היחס ב-Winnner לניצחון של אשדוד על מכבי ת"א

יום ראשון גדוש ועמוס בספורט לפנינו, עם משחקים מרתקים בליגת העל וברחבי אירופה. מכבי תל אביב תתארח אצל מ.ס אשדוד ותנסה להוריד את מפלס הלחץ, בעוד בית”ר ירושלים ומכבי נתניה ייפגשו לקרב צמרת מסקרן. בספרד, ריאל מדריד תתארח אצל ג’ירונה (שידור ישיר בערוץ ONE) ובאנגליה ייערך דרבי צמרת מותח בין צ’לסי לארסנל.

הרבה לחץ שורר סביב מכבי תל אביב, כשהאלופה מגיעה אחרי שתי תבוסות רצופות, בליגה ובאירופה. הצהובים רוצים לחזור לנצח נגד אשדוד המפתיעה, כשניצחון חוץ שלהם יהיה שווה פי 1.40 על הכסף, בעוד ניצחון ביתי של המועדון מעיר הנמל הדרומית יהיה שווה פי 5.40. תיקו יהיה שווה למהמרים פי 4.75.

ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

במשחק לוהט נוסף, בית”ר ירושלים תארח את מכבי נתניה. הקבוצה מהבירה פייבוריטית כשניצחון שלה שווה פי 1.60, בעוד ניצחון חוץ של היהלומים יהיה שווה פי 4.35. תיקו יהיה שווה פי 3.90 למהמרים עליו.

קהל אוהדי בית"ר ירושלים צבע את טדי בצהוב-שחור (אורן בן חקון)

בספרד, ריאל מדריד רוצה לחזור לנצח אחרי ה-2:2 מול אלצ’ה במחזור הקודם כשתתארח אצל ג’ירונה. ניצחון של הבלאנקוס יהיה שווה פי 1.40, בעוד ניצחון ביתי של ג’ירונה יהיה שווה פי 5.40. תיקו במפגש יהיה שווה למהמרים עליו פי 4.60.

באיטליה, רומא תנסה לחזור לפסגה כשתארח את נאפולי למפגש מסקרן. ניצחון ביתי של הג'יאלורוסי יהיה שווה פי 2.45, בעוד ניצחון של נאפולי יהיה שווה פי 2.95. תיקו במפגש יהיה שווה למהמרים עליו פי 2.75.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

באנגליה, צ’לסי וארסנל ייפגשו לדרבי לונדוני וקרב צמרת גדול. התותחנים זוכים לעדיפות למרות יתרון הביתיות של צ’לסי, כשניצחון אדום יהיה שווה פי 2.15. ניצחון של צ’לסי יהיה שווה פי 3.15, בעוד תיקו יהיה שווה פי 3.10.