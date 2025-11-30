יום ראשון, 30.11.2025 שעה 11:23
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

היחס ב-Winnner לניצחון של אשדוד על מכבי ת"א

האלופה נמצאת בתקופה לא טובה, כשניצחון של סילבס וחניכיו יהיה שווה פי 5.40. בית"ר ירושלים פייבוריטית ברורה נגד נתניה. וגם: ריאל והדרבי בלונדון

|
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

יום ראשון גדוש ועמוס בספורט לפנינו, עם משחקים מרתקים בליגת העל וברחבי אירופה. מכבי תל אביב תתארח אצל מ.ס אשדוד ותנסה להוריד את מפלס הלחץ, בעוד בית”ר ירושלים ומכבי נתניה ייפגשו לקרב צמרת מסקרן. בספרד, ריאל מדריד תתארח אצל ג’ירונה (שידור ישיר בערוץ ONE) ובאנגליה ייערך דרבי צמרת מותח בין צ’לסי לארסנל.

הרבה לחץ שורר סביב מכבי תל אביב, כשהאלופה מגיעה אחרי שתי תבוסות רצופות, בליגה ובאירופה. הצהובים רוצים לחזור לנצח נגד אשדוד המפתיעה, כשניצחון חוץ שלהם יהיה שווה פי 1.40 על הכסף, בעוד ניצחון ביתי של המועדון מעיר הנמל הדרומית יהיה שווה פי 5.40. תיקו יהיה שווה למהמרים פי 4.75.

זז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

במשחק לוהט נוסף, בית”ר ירושלים תארח את מכבי נתניה. הקבוצה מהבירה פייבוריטית כשניצחון שלה שווה פי 1.60, בעוד ניצחון חוץ של היהלומים יהיה שווה פי 4.35. תיקו יהיה שווה פי 3.90 למהמרים עליו.

קהל אוהדי בית"ר ירושלים צבע את טדי בצהוב-שחור (אורן בן חקון)קהל אוהדי בית"ר ירושלים צבע את טדי בצהוב-שחור (אורן בן חקון)

בספרד, ריאל מדריד רוצה לחזור לנצח אחרי ה-2:2 מול אלצ’ה במחזור הקודם כשתתארח אצל ג’ירונה. ניצחון של הבלאנקוס יהיה שווה פי 1.40, בעוד ניצחון ביתי של ג’ירונה יהיה שווה פי 5.40. תיקו במפגש יהיה שווה למהמרים עליו פי 4.60.

באיטליה, רומא תנסה לחזור לפסגה כשתארח את נאפולי למפגש מסקרן. ניצחון ביתי של הג'יאלורוסי יהיה שווה פי 2.45, בעוד ניצחון של נאפולי יהיה שווה פי 2.95. תיקו במפגש יהיה שווה למהמרים עליו פי 2.75.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

באנגליה, צ’לסי וארסנל ייפגשו לדרבי לונדוני וקרב צמרת גדול. התותחנים זוכים לעדיפות למרות יתרון הביתיות של צ’לסי, כשניצחון אדום יהיה שווה פי 2.15. ניצחון של צ’לסי יהיה שווה פי 3.15, בעוד תיקו יהיה שווה פי 3.10.

