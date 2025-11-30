גדראני כשיר, אך לא צפוי לפתוח בהרכב בית"ר

הכל ערוך ומוכן למשחק הערב (ראשון, 20:30) בין בית"ר ירושלים למכבי נתניה. כ-29,500 אוהדים צפויים להגיע לאצטדיון טדי לאחר שכל הכרטיסים למשחק נמכרו, מה שמראה שאוהדי בית"ר ירושלים ממשיכים להביע אמון בקבוצה שלהם.

ברק יצחקי צפוי לפתוח עם אותו הרכב שהביס את מכבי תל אביב 6:2 לפני היציאה לפגרה. לוקה גדראני, שחזר להתאמן באופן מלא, כשיר למשחק, אך נראה שברק יצחקי יעדיף לתת לו עוד כמה ימים להיכנס לעניינים מכיוון שלבית"ר יש עוד שני משחקים השבוע מלבד המשחק מול נתניה – מול עירוני טבריה ביום רביעי ודרבי מול הפועל ירושלים ביום שני הבא.

מי שיחסר לבית"ר במשחק הערב וכנראה גם במשחק הבא מול טבריה הוא ירין לוי, כאשר את מקומו ימשיך למלא הקשר אילסון טבארש, לצידם של עדי יונה ודור מיכה בקישור. בהתקפה בונים בקבוצה מהבירה על עומר אצילי, ג’ונובוסקו קאלו וירדן שועה.

ירין לוי (עמרי שטיין)

בבית"ר נותנים כבוד למכבי נתניה ומתייחסים לריצת הניצחונות האחרונים של הקבוצה של יוסי אבוקסיס. "נתניה קבוצה מאומנת, אנחנו מודעים ליכולת של השחקנים ולתקופה הטובה שבה נמצאת נתניה. עם זאת, אנחנו באים לעשות את שלנו ולקחת את האווירה שתהיה בטדי לטובתנו, הכל במטרה לנצח", אומרים בבית וגן.

העובדה שטדי סולד אאוט ולא בפעם הראשונה העונה מוכיחה שבית"ר ירושלים נמצאת העונה על המסלול הנכון. ישנה התרגשות ומתח חיובי בבירה ביממה האחרונה. האוהדים מחכים בקוצר רוח לשעות הערב ולשריקת הפתיחה, כשיש תחושה שניצחון הערב בטדי יבסס את מעמדה של בית"ר בצמרת לפחות עד לסיום הסיבוב השני של הליגה.

אוהדי בית"ר ירושלים. מביעים אמון בקבוצה (עמרי שטיין)

הרכב משוער: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, בריאן קראבלי, גיל כהן, ירדן כהן (אריאל מנדי), אילסון טבארש, עדי יונה, דור מיכה, עומר אצילי, ג’ונובוסקו קאלו וירדן שועה.