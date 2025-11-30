יום ראשון, 30.11.2025 שעה 12:13
נערים ג': עירוני אשדוד גברה על נוף הגליל

קבוצת "צו פיוס" של עירוני אשדוד מצמרת מחוז שפלה ניצחה 0:1 בביתה את הפועל נוף הגליל, ממרכז טבלת ארצית צפון, שמשלב מוקדם שיחקה בעשרה שחקנים

|
עירוני אשדוד נערים ג (אחר)
עירוני אשדוד נערים ג (אחר)

תקופה מאוד מורכבת עוברת על מועדון הכדורגל של עירוני אשדוד, שהוקם מחדש כמועדון אוהדים באמצע העשור הקודם, לאחר שבקיץ 1999 המועדון התמזג עם הפועל אשדוד לשם הקמתה של מ.ס אשדוד. בעיות כלכליות קשות רובצות על המועדון, עננה כבדה מרחפת בנוגע להמשך קיומו.

למרות כל זאת, סופ"ש שחלף היה שמח ומלא בגאווה במועדון. ביום שישי קבוצת הבוגרים הביסה 0:5 את מכבי קרית מלאכי, במוצאי השבת קבוצת נערים ג' הפכה לסינדרלה של משחקי השבת בגביע המדינה, זאת לאחר שניצחה בביתה 0:1 את הפועל נוף הגליל, והעפילה לשלב 32 הגדולות.

לאחר שבסיבוב הקודם עירוני אשדוד ניצחה 5:4 את משחק החוץ מול הפועל ראשל"צ מערב, במשחק שבו כל אחת מהקבוצות חוללה שני מהפכים, הפעם ציפה לאשדוד, שמדורגת במקום השלישי, משחק מסוג אחר מול יריבה, שמדורגת במרכז טבלת ארצית צפון, שכבר בדקה ה-12 שילמה מחיר יקר על עבירה ברוטאלית של אחד משחקניה, שהורחק בכרטיס אדום ישיר והותיר את חבריו בנחיתות מספרית עד לסיום המשחק.

נערים ג עירוני אשדוד (באדיבות המועדון)נערים ג עירוני אשדוד (באדיבות המועדון)

בדקה ה-24, לאחר דקות של לחץ גבוה מצידה של אשדוד, הגיע השער המיוחל לזכות המארחת. שליו אסולין, מלך שערי מחוז שפלה, עט על כדור שחזר לאחר שפגע בקורה העליונה, בעט לרשת ובשערו ה-18 העונה בכל המסגרות סלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 0:1 ולהעפלה לשלב 32 הגדולות.

איציק מגרה, מאמן הקבוצה, שיתף בתחושותיו בסיום: “הגעתי למועדון אחרי חמש עונות במועדון חם בדמותו של מכבי גן יבנה. לשמחתי, עד כה, זו העונה הטובה ביותר שחווה קבוצת נערים ג' בהיסטוריה המחודשת של המועדון. הגעתי לכאן עם הרבה ניסיון, עם דרישות מהשחקנים להביא את עצמם למקסימום”.

“אנחנו משתדלים להתנתק מרעשי הרקע ולהתמקד בכדורגל. החזון להמשך ברור. המטרה היא עליה לליגה הלאומית, חד משמעית. יש לי שחקנים, שהם  גברים אחד-אחד, אני  גאה בדרך של כל אחד ואחד מהם, מאמין בהם וסומך עליהם שנעשה דברים יפים העונה”. 

