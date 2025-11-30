"בנאדם נכנס עם מקל מעץ והחל להכות איתו"

בית הדין המשמעתי צפוי להכריע בעניין ההתמודדות בין מ.ס באר שבע להפועל בני כסייפה, משחק שנערך אמש (שבת) במגרש רייסר 4 בבאר שבע, משחק שלא הגיע לסיומו החוקי, נוכח שריקה לסיום בדקה ה-88 במצב של 2:2. הסיבה? עידו בוכובזה (באר שבע) וחמזי הואשלה (כסייפה) החלו לריב ביניהם, מה שהביא את הקהל לפרוץ לכר הדשא.

השופט הראשי רוני לוין הוציא לשניים כרטיס אדום, רגע לפני פריצת הקהלים לכר הדשא. עם כניסתו של הקהל למגרש, אחד מהאוהדים שנכנס החזיק בידו מקל עץ איתו החל להכות אחד משחקני באר שבע. תחילה נתן לו מכה בצלעות ולאחר מכן בבטן והפיל אותו לקרקע. האירוע כולו נמשך מספר דקות בודדות, עד שהקהל חזר ליציע או התנדף משם.

יש לציין כי הקבוצות התנהלו בסדר מופתי ולא נתנו לאירוע להתגלגל ולהחמיר. גם השופטים לא הרגישו מאויימים לרגע. כוח האבטחה המצומצם שהיה במקום הזעיק את המשטרה, כשלמקום הגיעה ניידת משטרת משמר הגבול ובהמשך גם ניידת משטרת ישראל. גם אמבולנס הגיע למקום ופינה את שני שחקני באר שבע, כשאחד מהם טען כי ידו נשברה.

הפצוע מבאר שבע (יוסי איטח וואלה שבע)

הניידת בבאר שבע (יוסי איטח וואלה שבע)

האמבולנס בבאר שבע (יוסי איטח וואלה שבע)

אדם שנכח שם וראה את מרבית האירוע העיד בפני ONE: "הקהל נכנס למגרש כולל אחד שאחז במקל עץ, שלא ברור איך הורשה להיכנס איתו לתוך תחומי המגרש. אותו אדם החל להכות עם המקל בשחקן באר שבע ופצע אותו. הפריצה של הקהל הגיעה לאחר ששני שחקני הקבוצות החלו לריב ביניהם ברחבה, מה שהביא להפסקת המשחק".