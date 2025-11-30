"נכנסנו להיסטוריה, אבל הפרס האמיתי לפנינו"

אינטר מיאמי ממשיכה לעשות היסטוריה, והפעם עם ניצחון 1:5 אדיר על ניו יורק סיטי ששלח את הקבוצה של ליאו מסי לראשונה אי-פעם לגמר ה-MLS. אחרי ההצגה באצטדיון צ’ייס סטדיום, הוורודים צריכים רק ניצחון נוסף – בגמר הפלייאוף על ונקובר של תומאס מולר – כדי לזכות באליפות ה-MLS ראשונה בתולדותיהם.

כשהקפטן מסי הניף את גביע אליפות המזרח מול האוהדים, הבעלים חורחה מאס שלח מסר חד: “הגביע הזה הוא בשבילכם, מיאמי, בשביל האוהדים, ‘לה פמיליה’. המועדון עשה מאמץ מדהים והייתה לנו תוצאה נהדרת. אבל יותר חשוב – גמר אחד מאחורינו, עוד אחד לפנינו. עוד אחד”. אינטר מיאמי תארח את גמר ה-MLS מול ונקובר בזכות סיום טוב יותר בעונה הסדירה, מה שמעניק לה יתרון ביתיות היסטורי.

גם המאמן חאבייר מסצ’ראנו הדגיש כי המטרה הגדולה עוד לפניהם: “בסוף העונה, שמורכבת בעצם משני טורנירים - העונה הרגילה והפלייאוף - טוב שהגענו לרגע הזה. זה מחזק את האמונה שלנו להמשיך באותה הדרך. מעבר למה שהשגנו היום, שיירשם בהיסטוריה כאלופי המזרח, הפרס האמיתי עוד לפנינו. זה הגביע החשוב ביותר”.

ליאו מסי (IMAGO)

למרות החמישייה, דווקא מסי לא היה הפעם כוכב המשחק, אלא טדאו איינדה שנמצא בכושר מטורף בפלייאוף עם שער שמיני מאז סיום העונה הסדירה. הפעם הוא כבש שלושער, טלאסקו סגוביה ומטאו סילבטי הבקיעו אף הם, ג’ורדי אלבה בישל פעמיים ומסי סיים עם בישול.

מי שנהנה מקרוב מההצגה של מיאמי הוא קרלוס אלקראס, שנכח גם בטקס הענקת הגביע. לפני המשחק הוא קיבל חולצה של מיאמי עם המספר 99 והשם ‘קרליטוס’, ובסיום העניק את הגביע למנצחים.