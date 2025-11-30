יום ראשון, 30.11.2025 שעה 10:00
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"נכנסנו להיסטוריה, אבל הפרס האמיתי לפנינו"

במיאמי חגגו את אליפות המזרח אחרי ה-1:5 על ניו יורק ולפני גמר ה-MLS מול ונקובר ותומאס מולר. אלקראס העניק את הגביע, הבעלים מאס: "עוד גמר אחד"

|
החגיגות של אינטר מיאמי (IMAGO)
החגיגות של אינטר מיאמי (IMAGO)

אינטר מיאמי ממשיכה לעשות היסטוריה, והפעם עם ניצחון 1:5 אדיר על ניו יורק סיטי ששלח את הקבוצה של ליאו מסי לראשונה אי-פעם לגמר ה-MLS. אחרי ההצגה באצטדיון צ’ייס סטדיום, הוורודים צריכים רק ניצחון נוסף – בגמר הפלייאוף על ונקובר של תומאס מולר – כדי לזכות באליפות ה-MLS ראשונה בתולדותיהם.

כשהקפטן מסי הניף את גביע אליפות המזרח מול האוהדים, הבעלים חורחה מאס שלח מסר חד: “הגביע הזה הוא בשבילכם, מיאמי, בשביל האוהדים, ‘לה פמיליה’. המועדון עשה מאמץ מדהים והייתה לנו תוצאה נהדרת. אבל יותר חשוב – גמר אחד מאחורינו, עוד אחד לפנינו. עוד אחד”. אינטר מיאמי תארח את גמר ה-MLS מול ונקובר בזכות סיום טוב יותר בעונה הסדירה, מה שמעניק לה יתרון ביתיות היסטורי.

גם המאמן חאבייר מסצ’ראנו הדגיש כי המטרה הגדולה עוד לפניהם: “בסוף העונה, שמורכבת בעצם משני טורנירים - העונה הרגילה והפלייאוף - טוב שהגענו לרגע הזה. זה מחזק את האמונה שלנו להמשיך באותה הדרך. מעבר למה שהשגנו היום, שיירשם בהיסטוריה כאלופי המזרח, הפרס האמיתי עוד לפנינו. זה הגביע החשוב ביותר”.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

למרות החמישייה, דווקא מסי לא היה הפעם כוכב המשחק, אלא טדאו איינדה שנמצא בכושר מטורף בפלייאוף עם שער שמיני מאז סיום העונה הסדירה. הפעם הוא כבש שלושער, טלאסקו סגוביה ומטאו סילבטי הבקיעו אף הם, ג’ורדי אלבה בישל פעמיים ומסי סיים עם בישול.

מי שנהנה מקרוב מההצגה של מיאמי הוא קרלוס אלקראס, שנכח גם בטקס הענקת הגביע. לפני המשחק הוא קיבל חולצה של מיאמי עם המספר 99 והשם ‘קרליטוס’, ובסיום העניק את הגביע למנצחים.

