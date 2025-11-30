יום ראשון, 30.11.2025 שעה 09:47
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2512-2713מנצ'סטר סיטי2
2311-2312צ'לסי3
2213-1713סנדרלנד4
2111-1512אסטון וילה5
209-1612קריסטל פאלאס6
1916-1912ברייטון7
1920-2113ברנטפורד8
1923-2113בורנמות'9
1816-2113טוטנהאם10
1816-1713ניוקאסל11
1819-1912מנצ'סטר יונייטד12
1820-1812ליברפול13
1817-1413אברטון14
1717-1513פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1125-1313לידס18
1027-1513ברנלי19
227-712וולבס20

"פודן? חזר לעצמו, הגיע בכושר שיא לעונה"

פפ, מאמנה של סיטי, החמיא לקשר המצטיין אחרי הניצחון: "הוא לא היה טוב עונה שעברה כמו כל הקבוצה, אבל העונה הוא נהדר". פודן: "שמח קודם מהתוצאה"

|
פיל פודן ופפ גווארדיולה (רויטרס)
פיל פודן ופפ גווארדיולה (רויטרס)

אחרי שני הפסדים רצופים, לניוקאסל בליגה וללברקוזן באלופות, מנצ’סטר סיטי הגיעה אתמול (שבת) לאיתיחאד במשחק שהיה אמור להיות קל על הנייר, אך הסתבכה. התכולים איבדו יתרון כפול והצליחו לנח אחרי שער בתוספת הזמן של פיל פודן, כשעיניהם נשואות לקראת המשחק המסקרן בין ארסנל לצ’לסי הערב ב-18:00.

בסיום, מאמן הקבוצה, פפ גווארדיולה דיבר: "זאת הקלה שבסוף ניצחנו עם המצב שהיינו בו, ובליגה הזאת אנחנו יודעים מה קורה. זו לא הייתה מחצית ראשונה מושלמת, איבדנו כמה כדורים, אבל לא ספגנו אפילו בעיטה לשער ויצרנו ארבע או חמש הזדמנויות, והמשחק יכול היה להיגמר כבר שם”.

“במחצית השנייה הם שינו מערך, עברו ל־5-3-2, וספגנו ראשונים והיינו צריכים להתאים את הלחץ. באותו רגע היה לנו קשה. אחרי ה־2:2 עשינו צעד קדימה, הכנסנו יותר שחקנים לרחבה, ויצרנו מספיק מצבים כדי לכבוש את השלישי”.

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

"לקחנו שלוש נקודות, וכשאתה מסתכל על המשחק בכללותו, המחצית הראשונה הייתה צריכה להסתיים כבר בהכרעה לטובתנו. לפעמים לנצח משחקים כאלה זה מה שצריך. נמשיך קדימה במרוץ”.

על פודן אמר: “העונה הוא שוב בשיאו. בעונה שעברה זה היה כמו כל הקבוצה, אבל העונה הוא חזר. זה לא רק המשחק הזה, זה כבר הרבה מאוד משחקים שהוא משחק טוב”.

פיל פודן רץ לחגוג (IMAGO)פיל פודן רץ לחגוג (IMAGO)

גיבור המשחק, פיל פודן דיבר גם הוא: “זה אחד המשחקים הפרועים ביותר שהיו לנו. שלטנו לחלוטין במחצית הראשונה. הם שינו מערך במחצית השנייה ולא הצלחנו להיכנס לקצב. זה היה מתסכל”.

הקשר המשיך: “אבל כשהייתה הפסקה קצרה, המאמן אסף אותנו והתאמנו למערך שלהם. היו לנו כמה חצאי מצבים ולבסוף מצאתי קצת שטח ומצאתי את הפינה התחתונה של השער. יש עדיין דברים שאנחנו יכולים לשפר. אנחנו שמחים מהתוצאה”.

