ניצחונות גדולים לנהריה, אור עקיבא ואשקלון

בדומה לחזרת ליגה א' צפון ודרום מהפגרה, גם הליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, חזרה אלינו בסוף השבוע האחרון עם המחזור העשירי. בדרום א', ניצחונות לשלוש המובילות: עמישב פתח תקווה, מחנה יהודה ולוד. בדרום ב', הפועל אשקלון, שהביאה את אסי ברוכיאן, הביסה את האיכויות של עירוני בית שמש, בעוד מ.כ. שדרות שמרה על המקום הראשון ללא הפסדים.

בצפון א', ברקע ניצחונה של בית"ר נהריה 1:5 את מכבי איחוד בני אבטין, יחד עם שלושער של אליאור סיידר, הפועל בני עין מאהל לא התקשתה מול הפועל בני בענה וחזרה אל המקום הראשון, ביתרון של נקודה. בצפון ב', הפועל איחוד בני ג'ת שמרה על רצף הניצחונות וכן על המקום הראשון כשניצחה 2:3 את הפועל רמות מנשה מגידו, והיא הקבוצה היחידה בליגה ב' עם 30 נקודות מלאות (!).

ליגה ב' דרום א'

המוליכה, הפועל מחנה יהודה, רשמה 1:3 בחוץ על הפועל הוד השרון, משערים של ניקולס כץ (צמד) ותמיר חלף, דוד הלל צימק. הפועל 'בני רגב' לוד הסתפקה ב-0:1 על בית"ר תל אביב חולון, משער של גל ספיר בדקה ה-54. עמישב פ”ת ולזרוס חולון נפרדו ב-0:0. הצמרת נראית כך: מחנה יהודה עם 23, לוד עם 22 ועמישב פתח תקווה עם 22 נקודות.

הפועל לוד (באדיבות המועדון)

במשחקים נוספים, מכבי עירוני כפר יונה רשמה 1:3 על הפועל כפר קאסם, משערים של דניאל חקמון (צמד) ואושר ילוי, מעאד עאמר כבש ראשון, בשער שלא הספיק, מעבר לכך, ראה גם אדום, לאחר צהוב שני בדקה ה-69. עירוני בית דגן חילצה בביתה נקודה מול בית"ר פתח תקווה, לאחר שער של יניב חיא בדקה ה-95. פתח תקווה הוליכה בדקה ה-74, משער של אבי קטן.

הכח מכבי עמידר רמת גן נפרדה מהפועל קריית אונו ב-0:0, זאת ב-10 שחקנים, הרי שעדן אוטאצי ראה הכרטיס האדום הישיר בדקה ה-45 להתמודדות. מ.ס. בני יפו אורתודוכסים חזרה מהסינתטי בפתח תקווה עם ניצחון 1:2 על בני ג'לג'וליה, משערים של ג'ורג' אמסיס ומשה סולימנוב. עומרי עאזם הבקיע ראשון מן העבר השני.

ליגה ב' דרום ב'

המוליכה: מ.כ. שדרות, שרשמה ניצחון בדמות 1:2 על מכבי עירוני נתיבות. אהוד כחילה ניצח את האקסית, בזכות שערים של גל אביב ועידן אהדנני, מנגד מאור כהן צימק התוצאה בדקה ה-90. שדרות נשארת הקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה העונה. הפער, בינה לבין מ.ס. רמלה, שרודפת אחריה ונמצאת במקום השני, עומד על שלוש נקודות. בשבוע הבא, השתיים נפגשות בשדרות.

מ.ס. רמלה רשמה 0:2 על איחוד צעירי אבו גוש, שקיבלה לידיה באחרונה את ראובן טרקו, ששימש כעוזרו של חי אבייב בשמשון תל אביב מליגה א'. דללין אמבאו ונאור אסרף הבקיעו למקומיים. מ.ס. שיכון המזרח, שיצאה לבאר יעקב, לא הצליחה למצוא את הרשת והקבוצה של דורון ממן נפרדה ב-0:0 מול המקומיים, שהעפילו בעונה החולפת מליגה ג'.

בני אילת דרסה 0:6 את מכבי שעריים והנחילה לה הפסד 10 ברציפות. איליי אלימלך התכבד בצמד, אחמד כריים, נעם מזל, שאדי כבהא והראל בדש הוסיפו. הפועל אשקלון הפתיעה את עצמה ואת עירוני בית שמש, בניצחון אדיר בדמות 2:5, יחד עם אסף ברוכיאן בבכורה על הקווים. דולב אברג'ל עם צמד, יהונתן לוי, רוי חג'ג' ועומר זימרו השלימו. שי מזור וטל איילה צימקו.

בתוך כך, מ.כ. ערד, שאירחה את בית"ר קריית גת בבאר שבע, רשמה 0:4 משערים של משה פרץ, נתנאל אסקיאס, אביתר ביטון וסעד אבו עיאדה. ירוחם יצאה לאשדוד, שם פגשה את הפועל המקומית, והפסידה בדקה ה-95. נועם ביטון הבקיע ראשון למקומיים, משה אביטן השווה ועדן שעשע, איך לא, קבע ניצחון דרמטי לאשדוד. שמונה צהובים(!) הוצאו לחבר'ה של ירוחם.

ליגה ב' צפון א'

המוליכה: הפועל בני עין מאהל, שרשמה ניצחון 0:2 על הפועל בני בענה, זאת משערים של מוחמד עואד וסעיד דיאב. הניצחון העלה את הקבוצה למקום הראשון על חשבון בית"ר נהריה (פער של נקודה), שרשמה 1:5 על מכבי איחוד בני אבטין. אליאור סיידר התכבד בשלושער(!), אחמד סויטאת ואילי דצון השלימו. עורסאן חליליה צימק.

אליאור סיידר, אחמד סווטי ואילי דצון (באדיבות בית'ר נהריה)

במשחקים נוספים, בני מג'אר והפועל איחוד בני סמיע נפרדו בחלוקת נקודות לאחר 0:0. גם הפועל דיר חנא והפועל כאוכב נפרדו בחלוקת נקודות, אחרי שכאוכב כבר הוליכה 0:3 משערים של ווסאם רבאח, זין אל דין שלאעטה ומחמוד מנאע. החזיר את דיר חנא למשחק מופלח עזאם שהתכבד בשלושער בין הדקות 82 ל-95.

הפועל דיר חנא (באדיבות המועדון)

הפועל בני ג'דיידה מכר, שיצאה לנהריה, שם פגשה את מכבי אחווה שעב, וניצחה 1:3 משערים של אורי רביבו, עומר עבאדה ואדהם שיבלי. עבד אל חמיד פארס צימק מן העבר השני. מ.כ. שפרעם ניצחה באותה התוצאה (1:3) את מ.ס. צעירי כפר מנדא, משלושה שערים של חוסין בושנאק. בהאא אלדין עבד אל חמיד כבש מנגד בדקה ה-45 ויצא מהמשחק באדום ישיר בדקה ה-59.

מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל של וג'די קיש אירחה בבוקעתא, מגרש הבית שלה, את מ.כ. אחווה כפר מנדא וניצחה אותה בתוצאה 0:5, זאת משערים של נאהל אבו עואד שהתכבד בשלושער, זאיד בטחיש ושער עצמי של מוחמד זידאן. מכבי בני ג'דיידה מכר רשמה 0:4 על מכבי בני אבו סנאן, משערים של טייב ח'לאילה, אמיר סואן, וליד דרויש ועבדאללה חולי.

ליגה ב' צפון ב'

המוליכה, הפועל איחוד בני ג'ת רשמה ניצחון בדמות 2:3 על הפועל רמות מנשה מגידו. נוכח התוצאה, ג'ת היא הקבוצה היחידה מבין כל קבוצות הליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, שמחזיקה במאזן מטורף של 30 נקודות, 10 ניצחונות. עד לדקה ה-92 רמות מנשה מגידו הוליכה משערים של הייתם חג'יר ועדן אילוז. מוחמד נאטור (צמד) ומוחמד זחאלקה העניקו ניצחון לג'ת.

הפועל איחוד בני ג'ת (באדיבות המועדון)

מ.כ. אור עקיבא, במדיה משחק ערן לוי הבלתי נגמר, רשמה 0:9 על מ.כ. כבביר, משערים של עדן דהן (רביעייה), אסף ויצמן (שלושער), אושר אהרן ויצחק כהן. כבביר הגיעה להתמודדות עם מחליף אחד בספסל. מ.ס. טירת הכרמל ניצחה 1:2 את הפועל יפיע בחוץ. המקומיים הוליכו משער של עותמאן חוסיין, תומר אסוס התכבד בצמד שערים והביא ניצחון לטירת הכרמל.

מ.כ. צופי חיפה לא ריחמו על הפועל בני ערערה עארה ורשמו נגדם ניצחון 1:5, משערים של יורי ירוחימוביץ (צמד), אטקה אביוה, מוחמד מחאגנה ורון פלקחין. מוחמד אבו הלאל כבש ראשון, בשער שלא הספיק לערערה. גם בית"ר חיפה חגגה, כשניצחה את צעירי כפר כנא בתוצאה 0:4 משערים של אליהו דרעי (צמד), רוני פיליצ'נקו והיתם מחאג'נה.

מ.כ. צופי חיפה (באדיבות המועדון)

מ.ס. צעירי חיפה נהנתה מ-1:4 על איחוד בני באקה. עבד מורג'אן סיפק צמד, האדי משיעל ואיתי איוב השלימו. תאאר כתאנה הישווה זמנית, מנגד. מכבי אחי איכסאל, שיצאה למשהד, רשמה 1:3 על מ.ס. כדורגל משהד, משערים של אחמד דראושה (צמד) ומוסטפא זועבי. אדוארדו אתנס רבקו צימק.

הפועל דליית אל כרמל, שנסעה ב-21:30 לכפר יונה, ניצחה שם 0:2 את מ.ס. נתניה, משערים של ארז חסון וריאן חלבי. הקבוצה עשתה זאת ב-10 שחקנים, החל מהדקה ה-47, נוכח אדום ישיר לעווד עמאש. נתניה נשארה מתחת לקו האדום עם ארבע נקודות, בעוד דליית אל כרמל כבר שלישית בטבלת הליגה.