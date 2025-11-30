יום ראשון, 30.11.2025 שעה 11:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

ייאוש בבני ריינה: הליגה בורחת, נפלנו בגישה

במועדון מאוכזבים וחוששים מהמצב בטבלה, ויתכוננו למשחק התחתית במחזור הבא. האדיה: "עם איך שנראינו לא נוכל להישאר בליגה, מאוכזב מרמת השחקנים"

|
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

אחרי ההפסד אתמול (שבת) 3:1 לעירוני טבריה, בבני ריינה נמצאים על סף ייאוש מהמצב בטבלה, ונראה שרק נס ספורטיבי יכול למנוע את הירידה לליגה הלאומית.

ריינה עם נקודה אחת בלבד מתוך 33 אפשריות, מה שלא מותיר ספקות לגבי העתיד. המרחק מעירוני ק"ש, שנמצאת במקום ה־12, עומד על 10 נקודות, וכל זאת כאשר לריינה מצפה משחק תחתית בטדי ביום שלישי מול הפועל ירושלים, הלפני אחרונה, שזכתה אתמול בניצחון ראשון ותגיע במומנטום חיובי. הפסד במשחק הזה, ובריינה כבר יוכלו להתחיל לחשוב איך לתכנן את העונה הבאה בלאומית.

בריינה יכולים לבוא בטענות רק לעצמם בכל מה שקשור להכנות לעונה הנוכחית. זה התחיל בכך שמחלוקות בין סעדי בסול לשרון מימר הביאו לסיום דרכו של מימר אחרי מספר שנים של הצלחה, נמשך בהחתמתו של דראפיץ' שמאוחר יותר פוטר, והסתיים בשחרור משמעותי של שחקנים בכירים שהותירו חלל גדול מאוד. גם הפציעה של הכוכב אנטוניו ספר בתחילת העונה, שעד היום מושבת, הייתה קריטית מאוד.

שחקני בני ריינה מתוסכלים (חגשחקני בני ריינה מתוסכלים (חג'אג' רחאל)

המאמן אדהם האדיה אמר: "הליגה בורחת לנו. אני מאוכזב מהגישה ומרמת המחויבות של השחקנים שלי. לא היה משחק גדול לטבריה, אבל היה משחק נחוש ואגרסיבי שלהם. לעומת זאת, הרגיש לי שאנחנו אוסף של שחקנים שלא הבינו לקראת מה אנחנו הולכים”.

“אנחנו נופלים בגישה. לא הצלחנו להגיע למצבים. ניסינו לשנות, וזה הלך לכיוון לא טוב. עשינו משחקים טובים יותר, אבל נראה שכאן אין לנו את השחקנים שחיים את המציאות של מצב הקבוצה. איך שנראינו היום, לא נוכל להישאר בליגה”.

