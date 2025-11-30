הוכיחה את עצמה: פלג חוזרת לטופ העולמי

באיגוד השייט מרוצים מתחרות מוצלחת נוספת של נבחרת ישראל בגלישת רוח, בסיומה זכתה דניאלה פלג במדליית הזהב באליפות אירופה בפעם השנייה ברציפות ושמעה את המנון התקווה על הפודיום אמש (שבת) באיטליה. מעבר לכך, גם גולשת הרוח הצעירה הייתה מרוצה, משום שקיבלה את החותמת לכך שהיא מסוגלת להתחרות בטופ העולמי, אחרי שלוש שנים בהן היא נותרה מעט מאחור.

לשיוטי המדליות הגיעו שלושה ישראלים - תום ראובני התחרה בחצי הגמר, אבל נתקע בשקית במהלך השיוט, נפל למים ופספס הזדמנות להעפיל לגמר. ואצל הנשים, בעוד שתמר שטיינברג הודחה בחצי הגמר בגלל טעות טקטית במקצה, דניאלה פלג הצליחה להתמודד יפה מאוד מול יריבות חזקות ומנוסות, שזכו בתארים רבים.

פלג הגיעה למקום הראשון באליפות אירופה הקודמת, אבל ידעה שהיא תצטרך להיות במיטבה כדי לזכות פעם נוספת בתואר אלופת אירופה ב-IQ פויל. בכל זאת, מולה התחרו הפעם גם האלופה האולימפית מרטה מאגטי מאיטליה וגם אלופת העולם אמה ווילסון הבריטית. אלא שהישראלית בלטה מעל כולן ברגעים המכריעים, אחרי תחרות יציבה יחסית, וזכתה במדליית הזהב שוב.

דניאלה פלג חוגגת (נעם תמיר)

"בשנה שעברה האלופה האולימפית ואלופת העולם לא השתתפו באליפות אירופה, כך שהרמה הפעם הייתה גבוהה יותר. לכן אני שמחה שהצלחתי לזכות שוב במדליית הזהב", אמרה דניאלה פלג לאחר התחרות. "זו הייתה תחרות לא קלה, עם תנאי מזג אוויר משתנים, כך שאני מרוצה מהתוצאה עוד יותר. היה לי חשוב להראות שאני יכולה לנצח אותן".

גולשת הרוח הישראלית לא סתם אמרה זאת. דניאלה רק בת 21, אבל זכתה לפני כשלוש שנים במדליית הכסף באליפות העולם והיה נדמה כי היא מסוגלת להגיע עד למשחקים האולימפיים, אלא שהיא נעצרה בדרך. במשך שלוש שנים היא הרגישה איך נותרה מעט מאחור והתקשתה להתקרב לטופ העולמי.

"עשיתי פריצה מוקדמת בגיל צעיר, אחר כך היה לי קשה לשאת את הלחץ", סיפרה פלג. "לא הצלחתי לשחזר את ההצלחה אחרי אליפות העולם ההיא ב-2022 וראיתי גולשות רוח אחרות מהנבחרת שמצליחות להשיג מדליות. עכשיו אני מרגישה שבאתי לקמפיין אולימפי חדש כשאני יותר בוגרת ומנוסה, יודעת מה אני צריכה לשפר ואני בכיוון חיובי. במהלך השנה האחרונה רציתי לעלות במסת השריר ולהתחזק מנטלית - ובאמת התחזקתי בכל המובנים".

הפעם, הניצחון הזה באליפות אירופה, שנה אחרי שנה, הוא חותמת לכך שהיא בדרך הנכונה ודניאלה פלג כבר מרגישה בנוח לבוא ולומר: "אני מכוונת למשחקים האולימפיים. שם אני רוצה להיות בסיום הקמפיין הזה".

דניאלה פלג (נעם תמיר)

אלא שהתחרות קשה. ביחד איתה, צפויות להיות עוד חמש ישראליות, שכל אחת מהן זכתה לפחות במדליה אחת באליפות העולם פלוס מדליסטית אולימפית טרייה. שרון קנטור, שחר טיבי, קטי ספיצ'קוב, תמר שטיינברג ומאיה מוריס רוצות בדיוק את אותו הכרטיס ללוס אנג'לס 2028.

"אנחנו נבחרת חזקה ואנחנו מוכיחות את זה מתחרות לתחרות", הודתה דניאלה פלג. "עד לשנייה האחרונה יהיה קשה לדעת מי תצא למשחקים האולימפיים. כולנו טובות וכולנו דוחפות אחת את השנייה, עד כדי כך שהרגשתי שאליפות ישראל הייתה תחרות ברמה של אליפות העולם. לשמחתי, אנחנו גם מצליחות להישאר חברות טובות, שזה הכוח שלנו כנבחרת. הזכייה של שרון קנטור במדליית הכסף במשחקים האולימפיים פתחה אצלי רעב גדול ורצון להיות על הפודיום הזה גם כן, היא השראה עבורי - ועצם זה שאנחנו עוקפות אחת את השנייה באימונים, זה נותן לי את האמונה שהכל אפשרי".