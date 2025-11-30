יום ראשון, 30.11.2025 שעה 10:01
ליגה איטלקית 25-26
289-1913מילאן1
276-1512רומא2
2511-1912נאפולי3
2413-2612אינטר4
248-2112בולוניה5
247-1913קומו6
2312-1713יובנטוס7
1810-1513לאציו8
1820-1413אודינזה9
1716-1613ססואולו10
1416-1312קרמונזה11
1421-1112טורינו12
1314-1412אטאלנטה13
1119-1313קליארי14
1120-1313גנואה15
1117-913פארמה16
1016-1012פיזה17
1016-812לצ'ה18
619-1012פיורנטינה19
620-813ורונה20

"הגענו למקום הזה רק בזכות השחקנים שלי"

אלגרי, מאמנה של מילאן, דיבר אחרי ה-0:1 על לאציו והעלייה לפסגה, לפחות זמנית: "הם עובדים יחד כקבוצה, המטרה שלנו היא לחזור לאלופות ונעשה את זה"

|
מסימיליאנו אלגרי מתדרך (IMAGO)
מסימיליאנו אלגרי מתדרך (IMAGO)

הרבה שמחה התפרצה אתמול (שבת) במילאן אחרי הניצחון 0:1 על לאציו, שהעניקו שלוש נקודות יקרות והעלו אותם, לפחות באופן זמני, לפסגת הליגה האיטלקית, כשעיניהם נשואות אל המשחק בין רומא לנאפולי שיתקיים הערב (21:45).

מאמן הקבוצה, מסימיליאנו אלגרי, אמר: זה לא ששיחקנו מתחת לרמה, צריך לתת קרדיט ללאציו. הם קבוצה חזקה, וכשהם שומרים על קצב גבוה וסוגרים את קווי המסירה, קשה מאוד לשחק נגדם. בחצי השני רצנו קצת יותר, והם ירדו מעט. משחקים נמשכים 95 דקות. כשאתה לא מצליח לשחק טוב במחצית הראשונה, אתה חייב לפחות לא לספוג. בזה הבחורים עשו עבודה טובה”.

המאמן המשיך: “המרווחים לשיפור נמצאים בתוך השחקנים עצמם. אם אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו נמצאים הקרדיט מגיע להם. כולם רוצים ליצור את התנאים להיות בפוזיציה טובה עד מרץ עבור המטרה העיקרית שלנו, שהיא ההעפלה לליגת האלופות. אי אפשר לבנות בסיס לניצחון בלי שחקנים שהם לא משחקים בשביל הקבוצה”.

מסימיליאנו אלגרי מורחק (IMAGO)מסימיליאנו אלגרי מורחק (IMAGO)

על הכישרון הגדול, בארטסאגי: “זה בזכות מי שמצא אותו כילד ועזר לו להתפתח. בכדורגל האיטלקי יש שחקנים צעירים עם כישרון שיכולים להצליח. בארטסאגי הוא אחד מהם. אין לו עדיין הרבה ניסיון במשחקים, אבל הוא כבר יותר פרואקטיבי, כי ככל שהוא משחק יותר הוא צובר יותר ביטחון. ויש לו את המבנה הפיזי הנכון, המבנה של שחקן מילאן”.

המאמן הוסיף: “כפי שאמרתי למועדון, יש עונות שבהן דברים פשוט לא מסתדרים זה קורה. אבל אם שחקנים מסוימים הוחתמו, זה אומר שהיו להם איכויות חשובות. המשימה הייתה לעבוד עם הקבוצה שירשתי”.

כובשת את הפסגה: מילאן גוברת על לאציו

“באשר לאירוע הפנדל, לא העלבתי בכלל את השופט. להפך, ניגשתי לברך אותו אחר כך כי הוא ניהל את הסיטואציה היטב. הוא מצא את עצמו באמצע כל זה, אבל הוא קיבל את ההחלטה שהוא חשב שהיא נכונה, ולכן עשה עבודה טובה”, סיכם המאמן.

