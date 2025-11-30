"היה כיף לראות את וולף, שמחתי בכל סל שלו"

צמד הישראלים של ברוקלין נטס רשמו הלילה (בין שבת לראשון) את משחק השיא שלהם עד כה ב-NBA, זאת למרות שקבוצתם נכנעה 116:99 למילווקי באקס. דני וולף קלע לא פחות מ-22 נקודות, בעוד בן שרף הוסיף 10 נקודות ו-7 אסיסטים, ובארצות הברית התלהבו.

ב’נטס דיילי’ נכתב: “וולף נצץ בתוך הכאוס, קלע שתי שלשות ולא הסתכל לאחור. הוא הרוקי שקלע הכי הרבה נקודות מהספסל של ברוקלין מאז קאם תומאס ב-2022". ב’ניו יורק דיילי ניוז’ הוסיפו: "אף אחד לא ציפה לזה. גם הוא וגם בן שרף יכולים לקבל דקות שוטפות לאורך העונה אחרי התקופה שלהם בג'י ליג".

דני וולף אמר לאחר המשחק: “אני תמיד מוכן כשקוראים לי ועושה הכל כדי לנצל את ההזדמנות. הקבוצה דאגה כשאגיע לקליעות פנויות. אני שמח שיש לצוות האימון ביטחון בי למשחק כזה מול הבאקס. יש בקבוצה קו קדמי ממש טוב עם שחקנים שהוכיחו את עצמם בליגה ואני רוצה ללמוד כמה שיותר. ניתנה לי ההזדמנות להיכנס לכושר בקבוצת הג’י ליג וכעת פשוט ניצלתי את ההזדמנות. אני עם גישה טובה. אני יכול לתרום לקו הקדמי של הקבוצה דברים שונים, ומשלב כל תפקיד שהמאמן צריך ממני, עושה כל מה שאני יכול כדי להתפתח וכמובן כדי לעזור לקבוצה לנצח. לא הצלחתי לעשות את זה הערב, אבל צריך להמשיך להשתפר”.

דני וולף (רויטרס)

“הבאקס הם מהקבוצות הכי טובות במזרח, ויאניס אחד השחקנים הטובים בעולם, אם לא הטוב ביותר. זו הזדמנות להוכיח את עצמך בהתקפה ובהגנה, כשאתה משחק נגד שחקן כמו יאניס אתה צריך לעשות דברים מהר, זה אתגר. בין אם הוא שמר עליי או שאני שמרתי עליו, ההגנה היא מאמץ קבוצתי קולקטיבי, ואני חושב שהיו כמה דברים שעשינו טוב וכמה דברים שלא עשינו טוב, אבל זה מגניב לקבל הזדמנות לשחק מול השחקנים שגדלת וצפית בהם. אני חושב שהיו פעמים במשחק ששיחקנו כיחידה ושיחקנו חזק מאוד וביחד, ובפעמים אחרות לא שיחקנו באותה עוצמה ואין לזה תירוצים. המיקוד שלנו במשחק הבא”, הוסיף.

בן שרף אמר: “היה כיף לשחק ולהזין את החברים שלי באסיסטים. כמובן שאני אוהב לשחק ובכל הזדמנות שאני מקבל אני רוצה לעשות את הטוב ביותר. אני חושב שהחברים לקבוצה הקלו עליי עם התנועה בלי הכדור, אז מגיע להם את הקרדיט. אני חושב שמה שהכריע את המשחק היה ההגנה שלנו. נתנו להם לקלוע יותר מדי נקודות בצבע ואפשרנו יותר מדי זריקות טובות לקלעים שלהם. אנחנו צריכים לשחק באגרסיביות כל הזמן, יש ציפיות מאיתנו, אז אנחנו צריכים לעשות את זה כל הזמן. יאניס? כיף עבורי לראות איך הוא מתנהג, הוא חבר נהדר לקבוצה עבור החברים שלו. מנקודת המבט שלי, אנחנו צריכים לעשות עבודה טובה יותר נגדו ולהשתפר”.

על דני וולף אמר הרכז הישראלי: “היה פשוט כיף לראות אותו משחק ככה. זה היה נהדר, שמחתי בכל קליעה שלו, במיוחד באלה שאני מסרתי לו (צוחק). החיבור בינינו מצוין וזה עוזר גם על המגרש. אנחנו חברים טובים ויכולים לדבר על הכל וזה עוזר גם על הפרקט”.