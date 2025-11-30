"ביטון מדהים, אבל אסור לספוג 5 ב-2 משחקים"

אחרי שיצאו לפגרת הנבחרת והשזרוע עם תיקו דרמטי נגד מ.ס אשדוד, בהפועל באר שבע שמו לעצמם כמטרה לחזור כמו שצריך מהפגרה, גם ביכולת וגם עם הנקודות, והצליחו לעמוד במשימה. החבורה של רן קוז’וק גברה אתמול (שבת) 3:4 על הפועל חיפה באצטדיון סמי עופר והבטיחה לעצמה מחזור נוסף במקום הראשון.

קוז’וק יצא מרוצה מהנקודות ומחלק גדול מהמשחק, אבל פחות מהיכולת של חוליית ההגנה אחרי ספיגת הכרטיס האדום של ג’יבריל דיופ. קוז’וק ראה את הרכות שהייתה בהגנה, כמו במשחק נגד מ.ס אשדוד וינסה יחד עם הצוות שלו לעבוד על הליקויים בהגנה. “לקבוצה כמו הפועל באר שבע אסור לספוג 5 שערים בשני משחקים, חייבים לתת על זה את הדעת", אמרו בקבוצה.

יחד עם הבעיות בהגנה, בבאר שבע מרוצים מהיכולת בחלק ההתקפי ומכך שהשחקנים יצרו הרבה מצבים טובים. מי שקיבל את מלוא המחמאות היה כמובן כובש השלושער, דן ביטון, שממשיך בעונה האדירה שלו והעלה אתמול את מאזנו ל-12 שערי ליגה. "דן באמת מדהים, ידענו תמיד מה הוא שווה, אבל הוא בקצב כיבושים שמפתיע אפילו אותנו", אמרו שחקנים בקבוצה. יחד עם ביטון, בקבוצה החמיאו לאמיר גנאח שממשיך בגרף השיפור שלו בכל מה שקשור לטיפול בכדור, ולאליאל פרץ, שכבש את השער הראשון ששבר את הקרח.

קינגס קאנגווה לא פתח בהרכב לאחר שחזר עייף מעוד מסע חזרה מנבחרת זמביה ולא בפעם הראשונה. “כל פעם שקינגס יוצא לנבחרת, הוא חוזר בטיסות ארוכות עם קונקשנים, גם הוא וגם הקבוצה סובלים מזה", אמרו במועדון. בנוסף, קאנגווה סובל כבר כמה חודשים מכאבים בקרסול, אבל הוא כבר למד לשחק עם הכאבים וטיפולים שעובר לפני כן.

קינגס קאנגווה (עמרי שטיין)

למרות עוד משחק ללא שער של איגור זלאטנוביץ’, בבאר שבע מרוצים מהיכולת של הסרבי. אם עלתה אפשרות שבאר שבע תצרף חלוץ זר בינואר, קוז’וק דאג לצנן זאת בסיום כשאמר: "אני מאוד מאוד מאוד מרוצה מהחלוץ שלי איגור זלאטנוביץ’ ואני לא אביא עוד חלוץ בינואר".

איגור זלאטנוביץ' (עמרי שטיין)

אופיר דוידזאדה שנעדר אתמול בגלל מתיחה, לא צפוי להיכלל בסגל גם נגד הפועל פתח תקווה. מנגד, מתן בלטקסה צפוי לחזור לסגל ואפילו להרכב, במקומו של ג’יבריל דיופ שהורחק. אגב דיופ, למרות האדום בקבוצה מרוצים מהבלם ומהתרומה שלו הגנתית וגם אתמול התקפית, כשבישל את השער הראשון לאליאל פרץ.

"הפועל חיפה זו קבוצה שלא נגמרת"

בצל השמועות בנוגע לעתידו של קוזו’ק, בבאר שבע מרגיעים ומספרים שאחרי חזרתה של אלונה ברקת מחופשה פרטית בארצות הברית, הצדדים ייפגשו וההערכה שיגיעו להבנות בנוגע לחוזה החדש. קוזו’ק צפוי גם לבקש את הארכת חוזיהם של הצוות המקצועי שעובד ביחד איתו.