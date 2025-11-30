שברה את שיא ברזיל: פלמנגו זכתה בליברטדורס

גמר גביע הליברטדורס נערך הלילה (שבת) באצטדיון מונמנטאל בלימה, פרו, כאשר בסיומו פלמנגו, מוליכת הליגה הברזילאית, ניצחה 0:1 את סגניתה, פלמייראס, והפכה לברזילאית הראשונה אי פעם שזוכה ארבע פעמים בגביע (הפעם היחידה בה הפסידה בגמר הייתה 2:1 לאותה פלמייראס, לפני ארבע שנים).

ברזיל השתוותה הלילה לארגנטינה עם 25 זכיות בגביע הליברטדורס, כאשר מדובר בזכייה שביעית ברציפות של קבוצות ממדינת הסמבה. את הרצף התחילה פלמנגו ב-2019, אחר כך הגיעו שתי זכיות של פלמייראס, לאחר מכן זכייה נוספת של פלמנגו, ב-2023 זכתה פלומיננסה, ב-2024 בוטפוגו והעונה, כאמור, שוב פלמנגו.

המשחק, שהיה די שקול, הוכרע בדקה ה-67 עם נגיחה אדירה של המגן הוותיק, דנילו, אקס ריאל מדריד, מנצ'סטר סיטי ויובנטוס. הברזילאי בן ה-34, שכיום משחק בכלל כבלם, עלה גבוה מעל כולם לכדור קרן של מי שהוכתר למצטיין הטורניר, ג'ורג'יאן דה ארסקאטה מנבחרת אורוגוואי, ונגח אל הרשת.

דנילו מנשק את הגביע (IMAGO)

פליפה לואיס, מגן העבר, שהיה שותף לשתי הזכיות הקודמות ואף להפסד בגמר מול פלמייראס ב-2021, רשם זכייה ראשונה בגביע כמאמן. שחקנים נוספים שמוכרים לחובבי הכדורגל העולמי ופתחו בהרכב של פלמנגו הם אקס יובנטוס, אלכס סנדרו, האקסים של אתלטיקו מדריד, סמואל לינו וסאול, אקס צ’לסי, ג’ורג’יניו ואקס מילאן וטוטנהאם, אמרסון רויאל. בצד השני עלה בחוד ההתקפה אקס ברצלונה, ויטור רוקה ובקישור אקס מנצ’סטר יונייטד, אנדראס פריירה.

אם זה לא מספיק, אז פלמנגו צפויה להשלים גם דאבל בקרוב. היא מוליכה את טבלת הליגה המקומית בחמש נקודות, זאת כשנותרו רק עוד שש בקופה. ביום חמישי, במחזור הלפני האחרון, היא תארח את סיארה ותוכל לחגוג אליפות שמינית בתולדותיה וראשונה מאז 2020, כשבמקביל פלמייראס תתארח אצל אתלטיקו מיניירו.