ניצחון חשוב, אבל ב"ש צריכה להשתפר בהגנה

אחרי שיצאו לפגרת הנבחרת והשזרוע עם תיקו דרמטי נגד מ.ס אשדוד, בהפועל באר שבע שמו לעצמם כמטרה לחזור כמו שצריך מהפגרה, גם ביכולת וגם עם הנקודות, והצליחו לעמוד במשימה. החבורה של רן קוז’וק גברה אתמול (שבת) בצהריים 3:4 על הפועל חיפה באצטדיון סמי עופר והבטיחה לעצמה מחזור נוסף במקום הראשון.

איציק כלפי ודובב גבאי חוזרים מהפגרה עם פרק בפודקאסט הפועל באר שבע לסיכום הניצחון על הפועל חיפה. החשיבות הגדולה של הניצחון, התפוקה של ההתקפה מול הרכות המדאיגה של ההגנה, דן ביטון ממשיך לנפץ שיאים, הבולטים יותר והבולטים פחות, מדוע קאנגווה לא עלה בהרכב ועל מה עוד הקבוצה צריכה לעבוד?

עוד בפרק: מה אמר דובב גבאי לרותם חטואל, שאלת הארכת החוזה של רן קוז'וק והאם זה משפיע על השחקנים, מתקרבים לחודש ינואר ואיתו השינוי המתבקש בחלק ההתקפי, ההתקדמות של אמיר גנאח וההכנות למשחק הקרוב ביום שלישי נגד הפועל פתח תקווה. האזנה נעימה!

הפקה ועריכה: אופק שדה