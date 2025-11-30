26 נקודות ליוקיץ', 39 לאדוארדס מול בוסטון

בנוסף להפסד של ברוקלין, דני וולף ובן שרף למילווקי, נערכו הלילה (בין שבת לראשון) מספר משחקים נוספים ב-NBA. דנבר הרשימה מול פיניקס, מינסוטה חגגה על בוסטון, אינדיאנה גברה על שיקגו מסל ניצחון דרמטי, גולדן סטייט הסתדרה בלי סטף קרי, קופר פלאג כיכב, דטרויט גברה על מיאמי ושארלוט עצרה רצף מרשים של טורונטו.

פיניקס – דנבר 130:112

הנאגטס קלעו 22 שלשות ב-57.9% וניקולה יוקיץ’ היה בלתי ניתן לעצירה עם 26 נקודות ב־7/7 מהשדה עם 10 אסיסטים ו-9 ריבאונדים, בעוד ג’מאל מארי הוסיף 24. טים הארדוויי ג’וניור התפוצץ מהספסל עם 23 נקודות, כולל 7 שלשות. הנאגטס פתחו פער דו-ספרתי במחצית השנייה וברחו עד לסיום בדרך לניצחון קל.

בפיניקס, דילון ברוקס הוביל עם 27 נקודות ודווין בוקר הוסיף 24, אך הקבוצה שוב לא הצליחה לייצר יציבות. גרייסון אלן חזר מפציעה ותרם 10 נקודות, אך ההגנה של הסאנס לא הצליחה להתמודד עם רצף השלשות של דנבר.

מינסוטה – בוסטון 115:119

אנתוני אדוארדס להט עם 39 נקודות והכריע את המשחק עם שלשה אדירה 14 שניות לסיום. הטימברוולבס שקבלו שישה שחקנים בדאבל פיגרס, ניצחו סוף סוף יריבה עם מאזן חיובי אחרי שבעה הפסדים בקטגוריה הזו.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)

ג’יילן בראון סיפק הצגה משלו עם 41 נקודות כולל 27 במחצית הראשונה, ובוסטון אף מחקה פיגור 12 לקראת הסיום, אך לא הצליחה לעצור את אדוארדס. נימיאס קואטה היה נהדר עם 19 נקודות ו-18 ריבאונדים, אך זה לא הספיק.

אינדיאנה – שיקגו 101:103

פסקל סיאקם קלע סל ניצחון דרמטי שנייה לסיום במשחק שבו היו לו 24 נקודות ו-9 ריבאונדים, בעוד בנדיקט מת'ורין תרם 19 ועמד בלחץ בדקות המכריעות. שיקגו כמעט גנבה את המשחק עם ריצה גדולה ברבע הרביעי, בה ג’וש גידי וניקולה ווצ’ביץ’ החזירו את הקבוצה למשחק. שיקול דעת מוטעה בהגנה על סיאקם וסדרה של החטאות מנעו מהבולס ניצחון, והם נותרו עם פתיחה מאכזבת לעונה. ג’וש גידי (11 ריבאונדים) וטרה ג’ונס קלעו 17 נקודות כל אחד.

שחקני אינדיאנה חוגגים (רויטרס)

גולדן סטייט – ניו אורלינס 96:104

בלי סטף קרי הפצוע, ג’ימי באטלר לקח פיקוד עם 24 נקודות, 10 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, והוביל את הווריירס לניצחון חשוב. ג’ונתן קומינגה (10 נקודות) חזר אחרי שבעה משחקים והוסיף תרומה משמעותית, כולל שתי שלשות רצופות ברבע האחרון.

הווריירס התחילו את המשחק עם 1 מ-19 לשלוש והיו על סף קטסטרופה התקפית, אבל הגנה חזקה ומאמץ מהספסל סידרו להם את הניצחון. בצד השני, זאיון וויליאמסון קלע 25 נקודות וסאדיק ביי הוסיף 21, אך היעדרו של טריי מרפי הפצוע פגע בקצב של הפליקנס.

ג'ימי באטלר (רויטרס)

מיאמי – דטרויט 138:135

הפיסטונס המשיכו בפתיחת העונה המפתיעה שלהם ועמדו בלחץ במיאמי. קייד קנינגהאם הוביל עם 29 נקודות וטוביאס האריס היה מצוין עם 26, כשדטרויט קולעת ב-59% מהשדה ו-76 נקודות בצבע. דאנקן רובינסון חזר לראשונה למיאמי כיריב ותרם 18 נקודות, כולל שלשה שהציתה ריצת 0:13. אנדרו וויגינס הוביל את ההיט עם 31, נורמן פאוול קלע 28 וטיילר הירו 24, אך החזרה ההירואית מ-22 נקודות פיגור נעצרה בדקה האחרונה.

קייד קנינגהאם (רויטרס)

שארלוט – טורונטו 111:118 (אחרי הארכה)

הראפטורס נעצרו אחרי 9 ניצחונות רצופים, הרבה בזכות ערב אדיר של מיילס ברידג'ס עם 35 נקודות, כולל 10 בהארכה. הרוקי קון קנופל הוסיף 20 וכפה הארכה עם שלשה דרמטית מהפינה. הקנדים פתחו עם יתרון 17 הפרש, אך לא שמרו עליו. סקוטי בארנס היה מצוין עם 30 נקודות ו-12 ריבאונדים, וברנדון אינגרם ועמנואל קוויקלי תרמו 22 כל אחד, אבל ההתקפה נתקעה בהארכה וברידג'ס סגר עניין.