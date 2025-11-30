ניצחון מאליפות: מסי ומיאמי בגמר עם 1:5 גדול

ליאו מסי רחוק ניצחון מאליפות היסטורית ב-MLS: אינטר מיאמי כתשה הלילה (בין שבת לראשון) 1:5 את ניו יורק סיטי והעפילה לראשונה בתולדותיה לגמר הפלייאוף, במה שהיה אחד הערבים הגדולים בתולדות המועדון. החבורה של חאבייר מסצ’רנו התפוצצה בגמר המזרח עם הצגה התקפית אדירה, הרבה בזכות טדאו איינדה, שכבש שלושער והגיע לשמונה שערים בפלייאוף.

מיאמי פתחה את המשחק בסערה וכבר בדקה ה-14 עלתה ליתרון עם בישול גדול של סרחיו בוסקטס לאיינדה, שכבש בבעיטה שטוחה. פחות מעשר דקות חלפו ואיינדה השלים צמד עם נגיחה נהדרת מקצה הרחבה אחרי הגבהה של ג’ורדי אלבה מצד שמאל. ניו יורק הצליחה לצמק רגע לפני המחצית עם ג’סטין האק בדקה ה-37, אך זו הייתה נקודת האור היחידה שלה בערב בו מיאמי שלטה לחלוטין.

במחצית השנייה מיאמי ידעה להגיב בדיוק ברגע הנכון: ניו יורק כמעט השוותה בדקה ה-66, אך רוקו ריוס נובו סיפק הצלה ענקית שמנעה מהמשחק להתהפך. רק שניות לאחר מכן אלבה הוריד את הכדור למסי, כל ההגנה התקבצה סביבו והוא מצא את מטאו סילבטי, שכבש בבעיטה חזקה, 1:3.

ליאו מסי (IMAGO)

השער הרביעי הגיע בדקה ה-83 בסיומה של התקפה מתפרצת פשוט אדירה: מסי שיחרר את טלאסקו סגוביה, אלבה טס לעומק וקיבל את המסירה, החזיר בעקב וסגוביה בעט לרשת. לבסוף איינדה השלים שלושער עם הקפצה מעל השוער בדקה ה-89.

מיאמי שסיימה את העונה הסדירה עם 65 נקודות - יותר מוונקובר וסן דייגו - תארח את הגמר הגדול, בו תפגוש את הקנדים. קבוצתו של תומאס מולר ניצחה 1:3 בגמר המערב את סן דייגו. הגמר יהיה גם משחק הפרישה של בוסקטס ואלבה, אולי עם אליפות אחרונה בקריירה.