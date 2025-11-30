"בכל המשחקים חוץ ממכבי היינו טובים מהיריבה"

תקליט שבור. זו התחושה בהפועל פ"ת לאחר ה-0:0 אמש (שבת) של המלאבסים עם מכבי חיפה, שהיה המשחק החמישי ברציפות בו הקבוצה של עומר פרץ מסיימת בתיקו, אבל כמו ברוב המשחקים, גם הפעם המארחת שלטה כמעט לחלוטין, שיחקה מצוין אך הכדור לא נכנס.

האורחת לא בעטה אפילו פעם אחת למסגרת השער, אך שוב המארחת יצאה עם המחמאות וללא הנקודות: "זה היה משחק של 0:3, אבל זה לא שיש למי לבוא בטענות. בכל המשחקים שלנו חוץ ממחצית אחת מול מכבי ת"א, היינו יותר טובים או לפחות שווים מול היריבה", אמרו במועדון.

מנגד, יש מי שמסתכל על זה קצת אחרת: "אי אפשר לדבר כל הזמן על חוסר מזל. יש פה בעיה אחת - חלוץ או שחקן התקפה שיתרגם את המצבים האלה לגולים. אנחנו חייבים חלוץ איכותי לינואר", אמרו במועדון, שם החלו לחפש כזה. מארק קוסטה שנכנס כמחליף עדיין לא משתלב, אך אמש, היה קשה לבוא אליו בטענות.

עומר כץ (שחר גרוס)

גם אנשי מכבי חיפה החמיאו לכחולים על היכולת והודו שרק במזל, לא הובסו במשחק, כאשר אם יש משהו מעודד מהמשחק, ניתן למצוא אותו בהכנסה שרשמו המלאבסים, רווח של קרוב ל-400,000 שקלים.

"אנחנו פראיירים, ככה אנחנו מרגישים בחדר ההלבשה ובצדק. לצערי לא הצלחנו לנצל את המצבים וייצרנו הרבה מצבים. היינו בשליטה מוחלטת, אנחנו בעיקר מתוסכלים אין לי מה להגיד", סיכם בסיום השוער עומר כץ.

"אני לא זוכר משחק בו לא בעטו לי במסגרת. בכל משחק אנחנו באים כדי לשחק את הכדורגל שלנו וכולם רואים את זה. הצלחנו לייצר את זה בדקות רבות ואנחנו צריכים להמשיך ובסוף הכדור ייכנס. יש לנו שחקני התקפה איכותיים מאוד שכבר הוכיחו את עצמם בליגה. אני בטוח שנביא את הנקודות וזה עניין של זמן", הוסיף.