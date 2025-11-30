יום ראשון, 30.11.2025 שעה 07:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"בכל המשחקים חוץ ממכבי היינו טובים מהיריבה"

הפועל פ"ת שוב יצאה מאוכזבת מול חיפה: "משחק של 0:3, חוסר מזל? חסר חלוץ". כץ: "לא זוכר משחק שלא בעטו לי למסגרת". וגם: ההכנסות מאירוח המשחק

|
שחקני הפועל פתח תקווה בסיום (שחר גרוס)
שחקני הפועל פתח תקווה בסיום (שחר גרוס)

תקליט שבור. זו התחושה בהפועל פ"ת לאחר ה-0:0 אמש (שבת) של המלאבסים עם מכבי חיפה, שהיה המשחק החמישי ברציפות בו הקבוצה של עומר פרץ מסיימת בתיקו, אבל כמו ברוב המשחקים, גם הפעם המארחת שלטה כמעט לחלוטין, שיחקה מצוין אך הכדור לא נכנס.

האורחת לא בעטה אפילו פעם אחת למסגרת השער, אך שוב המארחת יצאה עם המחמאות וללא הנקודות: "זה היה משחק של 0:3, אבל זה לא שיש למי לבוא בטענות. בכל המשחקים שלנו חוץ ממחצית אחת מול מכבי ת"א, היינו יותר טובים או לפחות שווים מול היריבה", אמרו במועדון.

מנגד, יש מי שמסתכל על זה קצת אחרת: "אי אפשר לדבר כל הזמן על חוסר מזל. יש פה בעיה אחת - חלוץ או שחקן התקפה שיתרגם את המצבים האלה לגולים. אנחנו חייבים חלוץ איכותי לינואר", אמרו במועדון, שם החלו לחפש כזה. מארק קוסטה שנכנס כמחליף עדיין לא משתלב, אך אמש, היה קשה לבוא אליו בטענות.

עומר כץ (שחר גרוס)עומר כץ (שחר גרוס)

גם אנשי מכבי חיפה החמיאו לכחולים על היכולת והודו שרק במזל, לא הובסו במשחק, כאשר אם יש משהו מעודד מהמשחק, ניתן למצוא אותו בהכנסה שרשמו המלאבסים, רווח של קרוב ל-400,000 שקלים.

"אנחנו פראיירים, ככה אנחנו מרגישים בחדר ההלבשה ובצדק. לצערי לא הצלחנו לנצל את המצבים וייצרנו הרבה מצבים. היינו בשליטה מוחלטת, אנחנו בעיקר מתוסכלים אין לי מה להגיד", סיכם בסיום השוער עומר כץ.

"אני לא זוכר משחק בו לא בעטו לי במסגרת. בכל משחק אנחנו באים כדי לשחק את הכדורגל שלנו וכולם רואים את זה. הצלחנו לייצר את זה בדקות רבות ואנחנו צריכים להמשיך ובסוף הכדור ייכנס. יש לנו שחקני התקפה איכותיים מאוד שכבר הוכיחו את עצמם בליגה. אני בטוח שנביא את הנקודות וזה עניין של זמן", הוסיף.

