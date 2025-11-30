"בקצב הזה נצטרך לגרד מקום בפלייאוף העליון"

תסכול ואכזבה במכבי חיפה שאתמול (שבת) הייתה צריכה להודות לאלילת המזל אחרי תוצאת התיקו המאופסת מול הפועל פ"ת. התחושה הכללית בחיפה אחרי הפגרה הייתה שהקבוצה מגיעה עם אנרגיות חדשות ותצליח לנצח כבר עם חידוש הליגה ואולי לצאת לדרך חדשה.

בפועל, גם במועדון יודעים שעם קצת יותר ריכוז של שחקני ההתקפה בפ"ת, הקבוצה הייתה עלולה לרדת בסיום המשחק לחדר ההלבשה עם 4-5 שערי חובה. בחיפה לא אהבו בלשון המעטה את הרחקתו המוקדמת של טריבנטה סטיוארט שביצע עבירה מיותרת שהשאירה את קבוצתו בחיסרון מספרי.

כמו כן, בקבוצה יודעים היטב שאסור להם היה להיות חשופים לכל כך הרבה מצבי הבקעה של היריבה, שבנס לא הסתיימו בשערים ובמפח נפש: "אמנם הייתה רמת מחויבות של כל השחקנים שנלחמו, עבדו ושמרו על שער נקי, אבל ברור לכולם שבקצב וביכולת שאנחנו מפגינים אנחנו נצטרך לגרד מקום בפלייאוף העליון. לא הגיוני שגם בעשרה שחקנים יגיעו מולנו לכל כך הרבה מצבים ומנגד לא נאיים פעם אחת כמו שצריך על השער שלהם. זו לא מכבי חיפה" אמרו בקבוצה.

דניאל דרזי וינון פיינגזיכט (שחר גרוס)

ברק בכר התייחס למה שקורה: "כולם רואים את המצב וזה לא טוב. יש לחץ ונצטרך להסתכל גם על הדברים הטובים - שסיימנו בתיקו למרות הסיטואציה. יכול להיות שחסר לנו מנהיג, אבל יש מספיק שחקנים טובים שצריכים להרים את הקבוצה".

אחת הטענות המרכזיות שנשמעות במועדון היא על האופי שהקבוצה הוקמה השנה ללא שחקנים מספיק איכותיים וללא אף שחקן שבאופיו הוא מנהיג שיכול להרים את הקבוצה בעת משבר. חיפה כבר שמונה משחקי ליגה ללא ניצחון והיא רחוקה עד כדי שתי נקודות מהמקום ה-12 שם נמצאת עירוני טבריה.

ברק בכר. מצפה מהשחקנים להרים את הקבוצה (שחר גרוס)

"הכתובת למה שקורה כאן הייתה רשומה על הקיר. בנו כאן קבוצה שבלונית ולא יצירתית, ולא במקרה אנחנו נראים ככה. היום אנחנו משלמים על הרבה טעויות בבניית הקבוצה ואם בינואר לא יביאו לכאן שני שחקנים ברמה גבוהה, כאשר אחד מהם יהיה מנהיג כמו מוחמד אבו פאני, נהיה בבעיה רצינית מאוד. אנחנו לא בנויים לקרבות תחתית" אמרו בחיפה.

במכבי חיפה ינסו להכשיר לקראת יום שלישי מול הפועל ת"א את פייר קורנו שחזר לאימונים מלאים אבל לא מצוי בכושר משחק. גם מידת כשירותו של ג’ורג'ה יובאנוביץ' תיבחן.

ליאור רפאלוב. עומד בפני מבחן גדול (עמרי שטיין)

מי שצפוי לפתוח בהרכב הוא גיא מלמד שאתמול לא ניתן היה לשלבו בגלל אופי המשחק שהתפתח לפיו הקבוצה בחיסרון מספרי נאלצה לשנות את סגנון המשחק ולשחק זהיר ומבוקר יותר ולנסות לצאת להתקפות מתפרצות, דבר שלא צלח. אחד האנשים שבתקופה הקרובה יעמוד במוקד הוא ליאור רפאלוב שיצטרך להפנים ולהבין שאין מקום יותר לטעויות וחובה עליו יהיה למצוא פתרונות הולמים כדי שניתן יהיה להציב סגל טוב ואיכותי יותר.