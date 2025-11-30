יום ראשון, 30.11.2025 שעה 01:05
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

בלי מהפכה בינואר, מכבי חיפה תיאבק על הירידה

פודקאסט הירוקים מסכם משחק שמיני ברציפות ללא ניצחון: הטעויות של בכר והאם הוא מתחרט על ההגעה, מלמד, ההתערבות למשחק מול הפועל והצעירים. האזינו

שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (שחר גרוס)
מכבי חיפה ממשיכה לאכזב. הירוקים רשמו אמש (שבת) משחק שמיני ברציפות ללא ניצחון בליגת העל, 0:0 עם הפועל פ”ת, והשוו את השיא השלילי מעונת 1987-1988.

פודקאסט מכבי חיפה בפרק טעון במיוחד עם תומר חבז, גידי ליפקין ועמיר יניב מסכם עוד ערב מאכזב, מבקר את הטעויות של בכר והאם הוא מתחרט על הגעתו, המצב של הירוקים בתחתית, הוויכוח הטעון על סוגיית שיתופו של גיא מלמד, האם מדובר בהחלטה מקצועית וההתערבות של חברי הפודקאסט לקראת הפועל ת”א.

וגם: ההתערבות לגבי הנתון הביזארי מהמשחק, ההשתלבות של שני הצעירים איזה שחקן נוער נוסף על הכוונת של בכר אבל גם לו אין חוזה והשחקנים מליגת העל שיכולים לחזק את הירוקים ולהוציא אותם מהבוץ. האזינו.

