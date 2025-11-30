צפו בתיעוד החמור: פצצות תאורה נגד לאזטיץ'

הסלמה מסוכנת: לא רגוע במכבי תל אביב בכל מה שקשור לז’רקו לאזטיץ’. אלופת המדינה חטפה שתי שישיות רצופות נגד בית”ר ירושלים ונגד ליון, ונראה שלא מעט מהקהל רוצים כבר לראות את המאמן מסיים את תפקידו, כאשר נראה כי המחאה של הקהל מסלימה ועולה מדרגה למקומות חריפים מאוד ומסוכנים.

על פי תיעוד שפורסם ברשתות השונות נראים הלילה (בין שבת לראשון) כ-50 אוהדי מכבי תל אביב יורים פירוטכניקה מעל בניין בתל אביב וצועקים למאמן הקבוצה להתפטר. ישנן טענות של תושבי השכונה כי האוהדים ניסו להיכנס לבניין, הדליקו פירוטכניקה שכוללת רימוני עשן וזיקוקים וגם לבסוף הוזמנה משטרה אל המקום.

בשלב הזה, במכבי תל אביב עדיין לא הגיבו לידיעה או אישרו את הפרטים וטוענים כי הם כרגע לא מכירים את האירוע ונחשפו אליו דרך הרשתות.

נזכיר, כבר הערב (20:00) מחכה ללאזטיץ’ משחק בו הוא ינסה להתאושש יחד עם חניכיו משתי השישיות, כאשר מכבי תל אביב תתארח אצל מ.ס אשדוד במטרה לצמצם את הפער שנוצר מהפועל באר שבע שבמקום הראשון, לאחר שהמוליכה ניצחה 3:4 את הפועל חיפה.