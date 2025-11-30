יום ראשון, 30.11.2025 שעה 01:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

צפו בתיעוד החמור: פצצות תאורה נגד לאזטיץ'

הסלמה מסוכנת: כ-50 אוהדים ירו פצצות תאורה מעל בניין בת"א, צעקו למאמן מכבי להתפטר וניסו להיכנס. משטרה הוזמנה. במכבי ת"א טרם אישרו את הפרטים

|
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

הסלמה מסוכנת: לא רגוע במכבי תל אביב בכל מה שקשור לז’רקו לאזטיץ’. אלופת המדינה חטפה שתי שישיות רצופות נגד בית”ר ירושלים ונגד ליון, ונראה שלא מעט מהקהל רוצים כבר לראות את המאמן מסיים את תפקידו, כאשר נראה כי המחאה של הקהל מסלימה ועולה מדרגה למקומות חריפים מאוד ומסוכנים. 

על פי תיעוד שפורסם ברשתות השונות נראים הלילה (בין שבת לראשון) כ-50 אוהדי מכבי תל אביב יורים פירוטכניקה מעל בניין בתל אביב וצועקים למאמן הקבוצה להתפטר. ישנן טענות של תושבי השכונה כי האוהדים ניסו להיכנס לבניין, הדליקו פירוטכניקה שכוללת רימוני עשן וזיקוקים וגם לבסוף הוזמנה משטרה אל המקום.

בשלב הזה, במכבי תל אביב עדיין לא הגיבו לידיעה או אישרו את הפרטים וטוענים כי הם כרגע לא מכירים את האירוע ונחשפו אליו דרך הרשתות.

נזכיר, כבר הערב (20:00) מחכה ללאזטיץ’ משחק בו הוא ינסה להתאושש יחד עם חניכיו משתי השישיות, כאשר מכבי תל אביב תתארח אצל מ.ס אשדוד במטרה לצמצם את הפער שנוצר מהפועל באר שבע שבמקום הראשון, לאחר שהמוליכה ניצחה 3:4 את הפועל חיפה.

צפו בתיעוד: פירוטכניקה וקללות נגד לאזטיץ'
