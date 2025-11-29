תוצאות סיבוב ג' בגביע המדינה לנערים א'

בצל פגרת השזרועים והמתנה למחזור הבא בליגות השונות בשנתון 2009, התקיימו להם משחקי הסיבוב השלישי במסגרת גביע המדינה לנערים א', לעונת המשחקים 2025/26. המשחק שפתח את הסיבוב הפגיש בין בית”ר ירושלים להפועל קריית שמונה, משחק שהגיע עד להארכה, כשבסיום בית”ר ירושלים בשלב הבא, בזכות 0:1 קטן.

מ.כ גליל גולן, ששיחקה בצפת, רשמה 0:8 על א.ס רמת אליהו מהמרכז. מכבי פתח תקווה, שיצאה לבאר שבע, שם פגשה את מ.ס המקומית, לא התקשתה וניצחה 1:5. מכבי עמק חפר ניצחה בתוצאה משוגעת (4:6) את מכבי עירוני בת ים. הפועל רעננה רשמה 1:2 בחוץ על עירוני טבריה, במגרש הישן בעיר.

מכבי נתניה גברה 2:4 על היריבה העירונית, בית”ר טוברוק, והשאירה אותה להתמקד בליגת נערים א' – על. הפועל ראשון לציון ניצחה 0:4 את מכבי עמישב פתח תקווה. גדנ”ע תל אביב, מהליגה הארצית במחוז דרום גברה 0:1 על הפועל נוף הגליל מהליגה הארצית במחוז צפון. מכבי תל אביב חזרה מקריית ים עם ניצחון בדמות 0:16 גדול על עירוני נשר מהליגה השנייה.

הפועל רעננה נערים א' (באדיבות המועדון)

מכבי יפו, שיצאה לקצף סינתטי בחיפה, רשמה 2:5 על מכבי חיפה/חוף הכרמל (שמעון) וחזרה הביתה עם חיוך גדול. בני סכנין, שיצאה להרצליה, חזרה מחויכת, בדומה לקבוצת הנוער, שגם היא רשמה ניצחון מול יריבתה לליגה הלאומית לנוער (צפון). סכנין, מליגת נערים א' – על, רשמה 1:3 על הפועל הרצליה, מהליגה המחוזית.

התוצאות והמבקיעים

בית"ר ירושלים – הפועל קריית שמונה 0:0 (0:1 בהארכה) (הבקיע לירושלים: טוהר גני)

בית'ר ירושלים נערים א (צילום נזיה סולטן)

מ.כ גליל גולן – א.ס רמת אליהו 0:8 (הבקיעו לגליל גולן: יעקב סופר עם רביעייה, איתי לוקצקי עם צמד, אמיר נחמיה וניצן בנישו)

מ.ס באר שבע – מכבי פתח תקווה 5:1 (הבקיע לבאר שבע: עידו דגן; הבקיעו לפתח תקווה: בן זוארץ עם שלושער, יהונתן שטינברג ותמיר בר)

מכבי עירוני בת ים – מכבי עמק חפר 6:4 (הבקיעו לבת ים: מטביי זבורני עם צמד, עדי בן ישי ונהוראי חכים; הבקיעו לעמק חפר: אריאל רדעי עם צמד, רואי ארזי, יהודה לבקוב, ירין חג'ג' ועמית אלמוג)

עירוני טבריה – הפועל רעננה 2:1 (הבקיע לטבריה: ליאם בן כליפה; הבקיעו לרעננה: יהונתן דור ועמית נחמני)

מכבי עמישב פתח תקווה – הפועל ראשון לציון 4:0 (הבקיעו לראשון לציון: לירן בן דוד, בן זוארץ, אורי קרן ויונתן כהן)

הפועל נוף הגליל – גדנ"ע תל אביב 1:0 (הבקיע לגדנ"ע: איתי בנאי)

בית”ר טוברוק – מכבי נתניה 4:2 (הבקיעו לטוברוק: גיא אזולאי ושליו דיין; הבקיעו לנתניה: שלו ג'נח עם צמד, זוהר שגב ואיתי רוסו)

מכבי חיפה/חוף הכרמל (שמעון) – מכבי יפו 5:2 (הבקיע לחיפה/חוף הכרמל: נועם גורן עם צמד; הבקיעו ליפו: נועם אמזלג עם צמד, רוי אבני, ליאם מיכאלי וזין אדין עמאש בשער עצמי)

מכבי יפו נערים א' (באדיבות המועדון)

עירוני נשר – מכבי תל אביב 16:0 (הבקיעו לתל אביב: נועם עזרן עם רביעייה, עידו יוסף עם רביעייה, און יונה עם צמד, מלאקו בירלי עם צמד, אושר שמואל, רוני האוזי, גיא ממן ותום אל-על)

הפועל הרצליה – בני סכנין 3:1 (הבקיע להרצליה: יהונתן אלמוג; הבקיעו לסכנין: נג'ואן ח'ליאילה, עומרי טאהא ומגד יאסין)