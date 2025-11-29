אחרי 38 שנה: מכבי חיפה השוותה שיא שלילי

מכבי חיפה נמצאת בעונה נוראית – הערב (שבת) הירוקים מהכרמל רשמו 0:0 מאכזב עם הפועל פתח תקווה ולמעשה על הדרך גם השוו שיא שלילי למועדון עם שמונה משחקים רצופים ללא ניצחון.

הפעם הקודמת שזה קרה לירוקים – אי שם בעונת 1987 עם דרור קשטן ז”ל על הקווים, גם אז שמונה משחקים הקבוצה סיימה ללא מלוא הנקודות ואם ביום שלישי הקרוב מול הפועל ת”א הם לא ינצחו – השיא השלילי יישבר ויעמוד לראשונה אי פעם על 9 משחקים ללא ניצחון.

כאמור, הירוקים מהכרמל לא ניצחו מאז המחזור השלישי מול אשדוד (1:5 מהדהד) ובינתיים הספיקו לרשום 6 תוצאות תיקו ושני הפסדים, שברק בכר שחזר לקדנציה נוספת במועדון עדיין לא הצליח להוביל את הקבוצה המאכזבת לניצחון.