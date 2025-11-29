יום שבת, 29.11.2025 שעה 22:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"ברור שהתיקו הוא טוב, צריך להיות מציאותיים"

ברק בכר, שטרם ניצח בקדנציה הנוכחית עם מכבי חיפה, סיכם את ה-0:0 מול הפועל פ"ת: "הורחק שחקן משמעותי". האוהדים קראו לשחקנים להוריד את החולצות

|
ברק בכר (שחר גרוס)
ברק בכר (שחר גרוס)

מכבי חיפה תחת ברק בכר עדיין ללא ניצחון בקדנציה הנוכחית של המאמן החדש-ישן. הערב (שבת) הירוקים סיימו בתיקו נוסף, הפעם עם 0:0 מול הפועל פתח תקווה שהייתה מסוכנת הרבה יותר, אך תסתפק בנקודה אחת להמשך הדרך בליגת העל.

בכר אמר בסיום: “ברור שהתיקו הוא טוב, שחקן פחות מול קבוצה מצוינת. הכדורגל עוד יגיע, כשאתה במינוס שחקן יש פחות טקטיקות. עשינו שינוי במחצית שעזר לנו להיות יותר קומפקטיים. בסיטואציה של הקבוצה היה נכון להיראות ככה. אני המאמן הכי התקפי, אבל צריך להיות מציאותיים. הורחק לנו שחקן מאוד משמעותי, גם לא רוצה להיות נאיביים. גיא מלמד? ננתח ואז נראה. שחקן ראוי ולא סתם הוא בסגל, אבל צריך לתת מילה טובה גם לשחקנים על המאמץ. רוצים להתעסק בכאן ועכשיו, עבדנו חזק בפגרה. חשוב לי היה לראות קבוצה מחויבת ורצה״.

בסיום המשחק, שחקני מכבי חיפה ניגשו לקהל על מנת להודות לאלו שהגיעו, רק שהאוהדים בירוק הגיבו עם קריאות בוז צורמות לשחקנים, ואף קראו: “תורידו את החולצות”.

עומר פרץ סיפר: “יצאנו פראיירים, הגענו למספיק מצבים ולא ניצלנו אותם. משחק מאוד נוח אחרי האדום, אבל לא ניצלנו את זה. הכדור לא נכנס, היינו צריכים אולי עוד יותר להרים את הקצב בסוף. ללכת אול-אין במשחק הזה, ולשים כדור אחד ברשת. היינו בחיסרון גובה, בגלל זה עשינו הרבה תרגילים קצרים, גם עבד פחות טוב. המשחק הבא מול הפועל ב״ש? קבוצה אינטנסיבית, נצטרך להיות זהירים״.

