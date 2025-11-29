יום חמישי, 04.12.2025 שעה 01:37
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

זיו אריה: לא מסתכלים רחוק מידי, כל משחק חשוב

מאמן הפועל י-ם לא התרגש יותר מידי מהניצחון הראשון העונה עם 1:2 על ק"ש: "מתרכזים בריינה". בדש: "יש לנו את הקהל הטוב בישראל". ומה אמר שי ברדה?

|
זיו אריה (ראובן שוורץ)
זיו אריה (ראובן שוורץ)

כמה שזה היה ארוך וקשה, ככה שזה גם מתוק. הפועל ירושלים סוף סוף השיגה ניצחון ראשון העונה לאחר 11 מחזורים, כשניצחה הערב (שבת) 1:2 את עירוני קריית שמונה באצטדיון מרים. כעת, זיו אריה והשחקנים שלו הגיעו לשבע נקודות ויכולים מעט לקחת אוויר.

אריה סיכם: “הפועל ירושלים במינוס גדול של נקודות, נצטרך להסתכל על המשחק הבא נגד ריינה. כל משחק הוא חשוב, נצטרך להתרכז ולעבוד קשה כדי לנצח. אנחנו לא מסתכלים רחוק, אלה רק מתרכזים במשחק הבא. סדריק דון צריך להמשיך לעבוד קשה”.

גיא בדש, שכבש את השער הראשון, הוסיף: “עשינו ניצחון חשוב, חיכינו לו המון המון זמן. הפגרה עשתה לנו טוב, הרגשנו שזה הזמן לעשות את זה, לצאת לדרך חדשה. שמח שעשינו את זה. הגול? תכננתי לבעוט לשער, הכדור הלך לכיוון השער ובדרך שינה כיוון באמצע, שמח שנכנס”.

מתן חוזז וגיא בדש חוגגים (ראובן שוורץ)מתן חוזז וגיא בדש חוגגים (ראובן שוורץ)

עוד הוסיף הקיצוני: “המשחק הבא הוא מאוד מאוד חשוב, יותר חשוב מזה, אנחנו נבוא לעשות הכל ולנצח. יש לנו את הקהל הכי טוב בארץ, באים כשאנחנו מפסידים, באים גם כשלא ניצחנו כל כך הרבה משחקים, והם ממשיכים להגיע. גם למשחקי חוץ שזה משהו לא מובן בכלל, הם הכוח שלנו”.

בצד של המפסידה, שי ברדה אמר: “אנחנו צריכים ללמוד לשמור על איזון, ולדעת להרכיב שני ניצחונות רצופים, לא הצלחנו לעשות את זה עוד העונה. 25 דקות ראשונות זה היה נראה לנו יותר מידי קל. ובסופו של דבר קיבלנו גול, שזה לא משנה מה קרה באותו גול, היינו צריכים להמשיך לשחק אותו דבר. נגררנו למשחק עצבני, איבדנו את העמדות, איבדנו את העקרונות, הפסדנו בצדק”. 

שי ברדה (ראובן שוורץ)שי ברדה (ראובן שוורץ)

עוד אמר המאמן: “אני חושב שבסוף לא הצלחנו לייצר מצבים. המצבים היחידים שהגענו אליהם היו דרך בעיטות מרחוק. קורה שהיה משחק התקפי פחות טוב, זה פחות מטריד אותי. מה שיותר מטריד אותי זה שאנחנו אחרי גול אחד איבדנו את העקרונות שלנו והסתבכנו”.

לסיכום אמר: “צריך לדעת להרים את הקבוצה, לעשות מחר אימון, לעשות וידאו. בסופו של דבר השחקנים האלה הביאו את הקבוצה למקום שבו היינו די שקטים. וזה מה שקורה בליגה הזאת, אתה טיפה ממצמץ זה מה שקורה. יום שלישי צריכים להרים אותם יש משחק. זה אחד הדברים היפים בספורט תחרותי, שאחרי שבת יש שלישי”.

