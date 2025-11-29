"איך יכול להיות שלא חקרו אותי ואת מיקי ביתן?"

עירוני טבריה חזרה לנצח היום (שבת) עם 1:3 על בני ריינה במסגרת המחזור ה-11 של ליגת העל. על ניצחון הקבוצה מעיבה פרשת החשד לחוזים הכפולים שנחשפה שמתחוללת במועדון, ומאמן הקבוצה אלירן חודדה התייחס לכך בסיום המשחק, כמו גם הבעלים אריה קלמנזון.

קלמנזון אמר ל-ONE: “שתי שאלות שצריך לשאול: איך יכול להיות שעד עכשיו לא חקרו לא אותי ולא את מיקי ביתן? הבעלים הם לא הראשונים שאמורים להיחקר? השאלה השנייה היא אם החקירה נמשכת כל כך הרבה זמן, למה חיכו ממש לסוף הפגרה? כנראה שעושה טוב לשחקנים שחקרו אותם. ראיתם איך זה גרם להם לשחק הערב", התבדח.

חודדה אמר: "ברור שהיה קשה להתרכז בכדורגל. עשינו שיחה אחרי האימון המסכם, הסברתי לשחקנים שאלה עניינים מנהלתיים שלא קשורים אלינו ואנחנו צריכים להתרכז בכדורגל. שמח שהשחקנים הצליחו לעשות את זה. ברור שזה לא נעים כל הסיפור הזה, אבל אני סומך על הבעלים ועל ההנהלה שתדע לנהל את זה. אני מתעסק בצד המקצועי ושמח שהשחקנים היו מפוקסים, חדים וניצחו את המשחק".

איתמר שבירו רץ לחגוג (חג'אג' רחאל)

לאחר מכן המאמן התייחס למשחק עצמו: "אחד המשחקים הטובים שלנו העונה. באנו בשיטת משחק שעבדה לנו. היינו מאוד טקטיים ומאוד ממושמעים. שמח שזה עבד, אבל היו לנו העונה משחקים טובים מאלה".

חודדה התייחס לאיתמר שבירו, שהבקיע שערי בכורה הערב: "כבר לפני המשחק מול קרית שמונה ראיתי שינוי גדול מאיתמר באימונים. הוא התאמן הרבה יותר טוב, עבד קשה והחלטתי ללכת איתו. האמנו בו מהרגע שהבאנו אותו ואני מאוד שמח שהוא החזיר את האמון, אבל צריך שתהיה לזה המשכיות. גם כשאיתמר לא שיחק אמרתי לו שהרגע שלו יגיע והוא צריך להיות מוכן".

האיש על הקווים בטבריה נגע בפער של קבוצתו מהקו האדום: "אסור להיות נינוחים מדי. אנחנו צריכים ללמוד ממה שהיה בחודש שלפני הפגרה. הליגה היא מאוד צפופה וחייבים לשמור על ריכוז ולא להרגיש בנוח".

בצד השני, מאמן המפסידה אדהם האדיה כעס בסיום: "הליגה בורחת לנו. אני ממש מאוכזב מהגישה של השחקנים. הרגיש לי כמו אוסף שחקנים שנמצא במגרש ולא מבין את המצב שלנו. מאוכזב מאוד מחוסר הנחישות וחוסר באגרסיביות. הגול השני שקיבלנו, מהקרן שבאה, ממחיש את זה".

שחקני עירוני טבריה שמחים (חג'אג' רחאל)

המאמן המשיך: "פתחנו דווקא טוב, בעשרים הדקות הראשונות כן היינו טובים, אבל לא ניצלנו את זה. בפעם הראשונה שהם עברו את החצי ספגנו ומאותו רגע נעלמנו. לא הייתה מספיק תנועה ומספיק הצטרפות של שחקנים להתקפה".

"היו לנו משחקים טובים לפני הפגרה. היום הגישה פשוט לא הייתה טובה. ראינו עד השבוע קבוצה שהשתפרה והייתה לה גישה טובה והיום ממש לא ראינו את ז". אני עדיין מאמין שאפשר להישאר בליגה", סיכם האדיה, "אבל לא עם הגישה של היום. היה מגיע היום לטבריה לנצח מבחינת נחישות, גישה ואגרסיביות. כל מה שלא היה אצלנו".