יום שבת, 29.11.2025 שעה 22:53
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2512-2713מנצ'סטר סיטי2
2311-2312צ'לסי3
2213-1713סנדרלנד4
2111-1512אסטון וילה5
209-1612קריסטל פאלאס6
1916-1912ברייטון7
1920-2113ברנטפורד8
1923-2113בורנמות'9
1814-2012טוטנהאם10
1816-1713ניוקאסל11
1819-1912מנצ'סטר יונייטד12
1820-1812ליברפול13
1817-1413אברטון14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1125-1313לידס18
1027-1513ברנלי19
227-712וולבס20

בלה צ'יאו: ניוקאסל חגגה עם 1:4 על אברטון

הבלם הוביל את המגפייז לניצחון חוץ עם צמד, והחבורה של אדי האו רשמה ניצחון שני ברציפות לאחר שגברה על סיטי במחזור הקודם. וולטמדה ומיילי השלימו

|
שחקני ניוקאסל חוגגים ניצחון (IMAGO)
שחקני ניוקאסל חוגגים ניצחון (IMAGO)

לאחר מחזור אמצע השבוע בליגת האלופות, הפרמייר ליג חזרה עם המחזור ה-13. מי שרשמה ניצחון שני ברציפות במסגרת המקומית היא ניוקאסל, שחגגה על חשבון אברטון עם 1:4.

המגפייז פתחו חזק וכבר בדקה הראשונה עלו ליתרון משער של מאליק צ’יאו, מבישול של לואיס מיילי. זו לא הייתה המעורבות האחרונה של כל אחד מהם בשער במשחק הזה, כאשר הבלם השלים צמד במחצית השנייה, בעוד הקשר כבש את השער השני של האורחת. מי שהשלים את החגיגה הוא ניק וולטמדה, שהמשיך את כושר ההבקעה הטוב בו הוא נמצא. 

מי שכבש שער ניחומים עבור המארחת הוא קירנן דוסברי-הול, אך זה לא הספיק. בעקבות הניצחון העלתה ניוקאסל את מאזן הנקודות שלה ל-18, בעוד יריבתה נעצרה לאחר שני ניצחונות רצופים וגם היא עומדת על מספר נקודות זהה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */