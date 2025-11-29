בלה צ'יאו: ניוקאסל חגגה עם 1:4 על אברטון

לאחר מחזור אמצע השבוע בליגת האלופות, הפרמייר ליג חזרה עם המחזור ה-13. מי שרשמה ניצחון שני ברציפות במסגרת המקומית היא ניוקאסל, שחגגה על חשבון אברטון עם 1:4.

המגפייז פתחו חזק וכבר בדקה הראשונה עלו ליתרון משער של מאליק צ’יאו, מבישול של לואיס מיילי. זו לא הייתה המעורבות האחרונה של כל אחד מהם בשער במשחק הזה, כאשר הבלם השלים צמד במחצית השנייה, בעוד הקשר כבש את השער השני של האורחת. מי שהשלים את החגיגה הוא ניק וולטמדה, שהמשיך את כושר ההבקעה הטוב בו הוא נמצא.

מי שכבש שער ניחומים עבור המארחת הוא קירנן דוסברי-הול, אך זה לא הספיק. בעקבות הניצחון העלתה ניוקאסל את מאזן הנקודות שלה ל-18, בעוד יריבתה נעצרה לאחר שני ניצחונות רצופים וגם היא עומדת על מספר נקודות זהה.