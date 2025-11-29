יום שבת, 29.11.2025 שעה 22:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

האם בכר האיש הנכון להצעיד את חיפה קדימה?

מאמן הירוקים עדיין ללא ניצחון אחרי 0:0 עם הפועל פ"ת וזה הזמן שלכם לענות בוואטסאפ של ONE: איך התרשמתם משחקני הנוער והאם ב"ש פייבוריטית לצלחת?

|
ברק בכר וגיא צרפתי (שחר גרוס)
ברק בכר וגיא צרפתי (שחר גרוס)

שבת נוספת של משחקים בליגת העל הסתיימה לה עם כמה תוצאות מעניינות. במוקד, הפועל ב”ש הבטיחה מחזור נוסף בפסגה עם 3:4 הפכפך אצל הפועל חיפה, מכבי חיפה שוב מעדה עם 0:0 נגד הפועל פ”ת, הפועל ת”א ניצחה 0:2 את סכנין והפועל ירושלים וטבריה רשמו ניצחונות.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם ברק בכר הוא האיש הנכון להוביל את מכבי חיפה קדימה, איך התרשתם מינון פיינגזיכט ודניאל דרזי בירוק, האם באר שבע הפייבוריטית לאליפות, האם הפועל ת”א תסיים מעל מכבי חיפה והאם הפועל ירושלים תישאר בליגה? הצביעו בוואטסאפ.

