האם בכר האיש הנכון להצעיד את חיפה קדימה?

שבת נוספת של משחקים בליגת העל הסתיימה לה עם כמה תוצאות מעניינות. במוקד, הפועל ב”ש הבטיחה מחזור נוסף בפסגה עם 3:4 הפכפך אצל הפועל חיפה, מכבי חיפה שוב מעדה עם 0:0 נגד הפועל פ”ת, הפועל ת”א ניצחה 0:2 את סכנין והפועל ירושלים וטבריה רשמו ניצחונות.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם ברק בכר הוא האיש הנכון להוביל את מכבי חיפה קדימה, איך התרשתם מינון פיינגזיכט ודניאל דרזי בירוק, האם באר שבע הפייבוריטית לאליפות, האם הפועל ת”א תסיים מעל מכבי חיפה והאם הפועל ירושלים תישאר בליגה? הצביעו בוואטסאפ.