הדרך של מכבי חיפה להילחם על הירידה קרובה

בשיר האוהדים של חיים משה ‘אני רואה ירוק בעיניים’, השורה הזו שהיא שורת המחץ של השיר, אך צריך לבטל אותה ולכתוב ‘אני רואה שחור בעיניים’, כי מכבי חיפה של 2025 ועוד מעט 2026, היא קבוצה אפורה עם שחקנים בינוניים שאפילו לפלייאוף התחתון הם לא מתאימים. רחמנות על אוהדי מכבי חיפה, אלפים הגיעו לפתח תקווה וצפו בקבוצה אנמית, פתטית ולא חסרות מילים כדי להעליב את הקבוצה הזו אחרי איך שהיא נראתה.

אבל עבורי זה לא חדש, אז אני שואל מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? שום דבר. המזל הכי גדול של חיפה הוא שהרחיקו לה את טריבנטה סטיוארט בשלב מוקדם והיא נאלצה לשחק עם 10 שחקנים, מכיוון שב-11 מול 11 הקבוצה הייתה מפסידה, היו תופסים אותה במעברים, היא הייתה מופקרת ובגלל החיסרון המספרי היא נאלצה לשחק עם 10 שחקנים מאחורי הכדור, קרוב מאוד לשער שלה, כשהמרחק בין ירוק לירוק לא היה יותר מ-2 מטר ובין חוליה לחוליה לא יותר מ-3 עד 4 מטר גג.

הירוקים עשו הגנה כאגרוף אחד, לא רצו להחזיק בכדור ורק רצו להרחיק אותו מאזור הסכנה. כשהכדור הגיע לגאורגי ירמקוב, הוא תפס את הכדורים הפשוטים, אבל הטענות יכולות להגיע להפועל פ”ת – איך קבוצה ששלטה בכדור והייתה טובה יותר לאורך משחק שלם, לא השכילה להגיע למצב קורץ אחד. כי חצאי מצבים היו המון, הנעת הכדור הייתה אבסולוטית והיא שיחקה נכון מול חיסרון מספרי, אבל בכדורגל, מה לעשות, הכדור צריך להיכנס לרשת ולא נותנים פרסים על הנעת כדור. בזה פ”ת נכשלה.

אכזבה במכבי חיפה (שחר גרוס)

חיפה לא הייתה כזו גדולה בהגנה, לא אישית ולא קבוצתית, אבל אי אפשר להגיד על פ”ת שהיא הייתה טובה התקפית. היו לה שחקנים מיוחדים לעשות דריבל, אבל לא יותר מזה. בכדורגל חייבים להבקיע במיוחד כשאתה עם שחקן עודף, את זה פ”ת פספסה בגדול. למרות שכשמסתכלים מהצד רואים קבוצה מאומנת שיודעת מה היא רוצה מעצמה, יודעת לשחק נכון, וכשכל כך הרבה פרשנים מדברים על עומר פרץ כמאמן העתיד, היום נראה שהוא יודע מה הוא עושה. אבל כדי לנצח משחק מול חיפה בשפל שלה, לא צריך חלוץ גדול וזו הפשלה של פרץ, כי הוא היה חייב לנצח את המשחק היום, משום שקבוצה חלשה כמו חיפה הוא לא יקבל אולי כל העונה. אפילו עירוני טבריה, עירוני קריית שמונה ובני ריינה – מכבי חיפה מתחת לרמתן.

הקבוצה מהכרמל משבוע לשבוע הולכת מדחי אל דחי, איפה כדור השלג הזה ייעצר? הירוקים לא מסוגלים לנצח אף קבוצה בליגת העל ושלא יספרו סיפורים שזה בגלל שסטיוארט הורחק. נכון, הוא היה מאחורה כשהיה צריך להיות מקדימה, והיה במקום הלא נכון בזמן הנכון או בזמן הנכון אך במקום הלא נכון, אבל קיבל את האדום המוצדק.

טריבאנטה סטיוארט (עמרי שטיין)

ועם כל הכבוד לברק בכר, שהוא אחד המאמנים הכי מעוטרים בכדורגל הישראלי, זה היה בעבר ובכדורגל מסתכלים על ההווה ועל העתיד. ובהווה הוא נכשל. במה הוא יותר טוב מדייגו פלורס? האחרון לפחות ניצח 2 משחקים.

אני לא מבין מה ההנהלה וליאור רפאלוב רוצים, מכבי חיפה רוח רפאים, ההכנה המנטלית מאוד מאוד נמוכה. ולכן אני בא ואומר, וחוזר על זה, רחמנות על אוהדי חיפה כי הם שווים הרבה יותר ממקום 9 או 10 או פלייאוף תחתון, כי הם יהיו בפלייאוף התחתון משום שהם לא מסוגלים לנצח, אין להם את היכולת, הכלים או השחקנים. שלושה קשרים ואין אחד שמסוגל לעשות את ההבדל, להיות יוצא דופן, אין אחד שהוא מחיה משחקים. בטח גם לא בכנפיים, השחקנים הקיצוניים לא מסוגלים לתת גול גם עוד 100 שנה. בושה שסילבה קאני וקנג’י גורה אוחזים בהרכב הראשון בחיפה, זה בלתי נסבל.

ברק בכר (שחר גרוס)

אם מסתכלים על ינון פיינגזיכט ודניאל דרזי, שני שחקנים צעירים שקיבלו היום פעם ראשונה את חולצת ה-11: מינון ראינו יותר והוא היה יותר במשחק, אך דרזי לא היה במשחק בשום פרמטר.

אני שואל את עצמי איפה רפאלוב, מה הוא הביא לכאן? מדברים על 125 מיליון שקל תקציב העונה. איפה, למה, כמה ומתי? מתי נראה בחיפה קבוצה עם ניצוצות של כדורגל, עם אחד על אחד, עם יצירת יתרון מספרי. לא להגיע למצב אחד משחק שלם? זה לא מתאים, וזה לא נאה ולא יאה לקבוצה כזו גדולה, עם כמות קהל כזו, סמל, סמי עופר והמותג, פשוט כלום ושום דבר.

אם מכבי חיפה תמשיך כך, הדרך להילחם על הירידה קרובה ובאה. לברק בכר יש עוד הרבה עבודה, השאלה האם הוא מאמין בעצמו, האם הוא מאמין בקבוצה הזו, האם הוא יודע שעם הירוקים האלה, הוא לא יגיע לשום מקום וחבל. לפחות בכר יכול להתנחם בדבר אחד, שהוא לא ספג שער בדקה ה-90 וזה הרווח הכי גדול שלו לגבי העתיד, שמי יודע איך הוא ייראה.