יום שבת, 29.11.2025 שעה 22:52
כדורגל ישראלי

ביברס נאתכו בישל, ניצחון 0:4 לפרטיזן בלגרד

הקשר הישראלי נכנס בדקה ה-69 וסייע לשער השלישי נגד יאבור בליגה הסרבית. משחק מלא לווייסמן, בלאו וייס לינץ נכנעה. 67 דקות לדאבור בהפסד אל אהלי

ביברס נאתכו חוגג (IMAGO)
ביברס נאתכו חוגג (IMAGO)

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# ביבראס נאתכו לא פתח בהרכב של פרטיזן בלגרד, אך עלה בדקה ה-69 וסיפק בישול לשער השלישי של אנדריי קוסטיץ’, כשקבוצתו הביסה 0:4 את יאבור איבניצה בליגה הסרבית הבכירה. פרטיזן שומרת על הפסגה בזכות שלוש הנקודות.

# שון וייסמן פתח בהרכב של בלאו וייס לינץ, שהפסידה 3:1 לגראצר א.ק. במסגרת הליגה האוסטרית. החלוץ הישראלי השלים את כל 90 הדקות, אך לא הצליח לכבוש או לבשל כדי לעזור לקבוצתו שנועלת את הטבלה.

שון וייסמן (IMAGO)שון וייסמן (IMAGO)

# מונאס דאבור היה שותף להפסד של שבאב אל אהלי בשלב רבע הגמר של גביע ליגת העל של איחוד האמירויות. שחקן ההתקפה הישראלי פתח בחוד והוחלף בדקה ה-67 מול אל נאסר דובאי, שניצחה 2:3 (4:4 בסיכום) וגברה על דאבור וחניכיו 2:3 בפנדלים.

מונאס דאבור (IMAGO)מונאס דאבור (IMAGO)

# יונתן מולדר התחיל ב-11 של סלובאצקו, שנכנעה 3:0 לסלביה פראג החזקה בליגת העל הצ’כית. המגן הצעיר בישראל שיחק 45 דקות בלבד והוחלף עם החזרה מההפסקה למחצית השנייה.

