"אנחנו עוברים יותר מדי בין כישלונות להצלחות"

ברצלונה חזרה לנצח אחרי התבוסה לצ’לסי בליגת האלופות, כשהשיגה הערב (שבת) 1:3 על אלאבס במסגרת המחזור ה-14 בליגה הספרדית. הקטלונים לא הציגו יכולת מרשימה, אבל זה הספיק לשלוש נקודות וגם כדי לפתוח פער לפחות זמני על ריאל מדריד בפסגת הטבלה.

האנזי פליק אמר לאחר המשחק: “במחצית הראשונה היו לנו הרבה הזדמנויות להבקעה, וגם בשנייה. אני מרוצה משלוש הנקודות, אבל עדיין יש לנו הרבה לאן להתקדם. בתקופה האחרונה אנחנו עוברים יותר מדי מכישלונות להצלחות, אנחנו חייבים לעבוד על זה. בסיום המשחק, ראפיניה הבטיח לי שנשתפר”.

גם ראפיניה התראיין בתום הניצחון: “אחר צהריים מושלם עם ניצחון וביום ההולדת של המועדון. הם הפתיעו אותנו בדקה הראשונה, אבל הצלחנו לשלוט במשחק. לשחק בקאמפ נואו זה משהו מיוחד. אני שמח לחזור ולעזור לקבוצה, להבקיע, לבשל, ​​לעשות עבודה הגנתית. אני מחפש את הגרסה הפיזית הטובה ביותר שלי אחרי הפציעה שהייתה לי”.

הזמן של אולמו: בארסה מנצחת את אלאבס 1:3

הברזילאי עוד הודה: “אנחנו מודעים לכך שאנחנו לא במיטבנו. אבל אנחנו הולכים לעבוד כדי להגיע לשם בהקדם האפשרי ואנחנו משוכנעים במה שאנחנו עושים כדי לסיים את העונה בצורה טובה”.

דני אולמו, שכבש צמד נגד הבאסקים, דיבר גם הוא בסיום: “התאוששנו היטב אחרי השער הראשון המהיר שספגנו, זה תפס אותנו קצת לא מוכנים. חששתי? היו להם עוד הזדמנויות, אבל יש לנו את ז’ואן גארסיה. זה חלום שהתגשם להיות מסוגל לשחק בקאמפ נואו. אני שמח על זה ועל כך שאני עוזר לקבוצה לנצח”.