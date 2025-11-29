"ברצלונה ניצחה בלי להפיג לחלוטין את הספקות"

ברצלונה עלתה הערב (שבת) למחזור ה-14 בליגה הספרדית, כשאירחה את אלאבס בקאמפ נואו וניצחה 1:3. זה לא היה קל, אך שלוש הנקודות האלה היו חשובות עבור הקטלונים שרצו להתאושש מהתבוסה לצ’לסי בליגת האלופות – ועל הדרך להלחיץ קצת את ריאל מדריד עם טיפוס לפחות זמני לפסגה.

בתקשורת המקומית לא התלהבו יתר על המידה מהניצחון, אך כן התייחסו לסיפורים המרכזיים כמו חזרתו של ראפיניה להרכב והשפעתו עם בישול בהתמודדות: “ראפיניה העיר את בארסה”, נכתב בכותרת של ה’מונדו דפורטיבו’, שם הוסיפו: “הכוח והמנהיגות שלו הובילו את הקבוצה”.

לצד אי ההתלהבות כאמור, נרשמה אפילו ביקורת: “אחרי צ’לסי, בארסה ניצחה, אך בלי להפיג לחלוטין את הספקות”. בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני עידנו והתרכזו בדברים החיוביים: “ברצלונה ליקקה את הפצעים מלונדון, לאמין ימאל גילה מחדש את הכישרון שחמק ממנו בסטמפורד ברידג’”.

הזמן של אולמו: בארסה מנצחת את אלאבס 1:3

במחזור הבא ברצלונה תישאר בקאמפ נואו, אך תפגוש משוכה קשה הרבה יותר בדמות אתלטיקו מדריד של דייגו סימאונה. לבלאוגרנה רצף משחקים לא קל בכלל בתקופה האחרונה עם תום פגרת הנבחרות, כשבקטלוניה יודעים כי זה זמן בו חייבים לצאת מהמומנטום הפחות חיובי שהתגבש.