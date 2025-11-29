יום שבת, 29.11.2025 שעה 20:14
כדורגל עולמי

"ברצלונה ניצחה בלי להפיג לחלוטין את הספקות"

בקטלוניה לא התלהבו מה-1:3 של פליק וחניכיו על אלאבס: "ליקקו את הפצעים מלונדון, לאמין ימאל גילה מחדש את הכישרון שחמק ממנו בסטמפורד ברידג'"

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

ברצלונה עלתה הערב (שבת) למחזור ה-14 בליגה הספרדית, כשאירחה את אלאבס בקאמפ נואו וניצחה 1:3. זה לא היה קל, אך שלוש הנקודות האלה היו חשובות עבור הקטלונים שרצו להתאושש מהתבוסה לצ’לסי בליגת האלופות – ועל הדרך להלחיץ קצת את ריאל מדריד עם טיפוס לפחות זמני לפסגה.

בתקשורת המקומית לא התלהבו יתר על המידה מהניצחון, אך כן התייחסו לסיפורים המרכזיים כמו חזרתו של ראפיניה להרכב והשפעתו עם בישול בהתמודדות: “ראפיניה העיר את בארסה”, נכתב בכותרת של ה’מונדו דפורטיבו’, שם הוסיפו: “הכוח והמנהיגות שלו הובילו את הקבוצה”.

לצד אי ההתלהבות כאמור, נרשמה אפילו ביקורת: “אחרי צ’לסי, בארסה ניצחה, אך בלי להפיג לחלוטין את הספקות”. בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני עידנו והתרכזו בדברים החיוביים: “ברצלונה ליקקה את הפצעים מלונדון, לאמין ימאל גילה מחדש את הכישרון שחמק ממנו בסטמפורד ברידג’”.

הזמן של אולמו: בארסה מנצחת את אלאבס 1:3

במחזור הבא ברצלונה תישאר בקאמפ נואו, אך תפגוש משוכה קשה הרבה יותר בדמות אתלטיקו מדריד של דייגו סימאונה. לבלאוגרנה רצף משחקים לא קל בכלל בתקופה האחרונה עם תום פגרת הנבחרות, כשבקטלוניה יודעים כי זה זמן בו חייבים לצאת מהמומנטום הפחות חיובי שהתגבש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */