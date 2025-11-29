יום שבת, 29.11.2025 שעה 20:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1316-1311בני סכנין7
1325-1311עירוני טבריה8
1213-1910מכבי חיפה9
1218-1511הפועל חיפה10
1114-1210עירוני ק"ש11
1118-1610הפועל פ"ת12
416-710הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"אני שמח שלויזוס לויזו הבקיע ועזר לנו לנצח"

מאמן הפועל תל אביב, אליניב ברדה, דיבר אחרי ה-0:2 על סכנין: "נתכונן למכבי חיפה ונבוא הכי טוב שאפשר". מימר: "השחקנים הוכיחו שהם לא פראיירים"

|
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב רשמה רק ניצחון אחד בששת המשחקים האחרונים בליגה והערב (שבת), האדומים חזרו למסלול הניצחונות עם החזרה מהפגרה, כשהם הרשימו וניצחו 0:2 את בני סכנין.

מאמן הפועל, אליניב ברדה, סיכם: “הרגשתי שהיינו בשליטה גם בחצי הראשון, מה שנכון זה שלא יצרנו מספיק הזדמנויות ולא היינו מספיק מסוכנים, עצרנו אותם על אפס מצבים, אבל גם אנחנו לא הגענו למספיק מצבים מול השער, בחצי השני הגענו ליותר מצבים וגם לשערים.

“לויזוס לויזו? הרגשתי שאנחנו צריכים יותר לבודד אותו ובצד שלו היה לו תמיד שחקן שהולך איתו עד הסוף, העברתי אותו לצד השני והוא אמר לי שהוא משחק שם פעם ראשונה, אמרתי לו שתמיד יש פעם ראשונה ואני שמח שהוא הבקיע את השער שעזר לנו לנצח. יום שבת? יש לנו קודם כל משחק ביום שלישי”.

שחקני הפועל תל אביב מברכים את לויזוס לויזו (רדאד גשחקני הפועל תל אביב מברכים את לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)

המאמן המשיך: “עברנו את המשחק הזה, ננשום, אין יותר מדי זמן ונתמקד במשחק הבא ביום שלישי. אני כל כולי הייתי מרוכז בסכנין ומהיום נתחיל להתכונן למכבי חיפה, נקווה שנבוא הכי מוכנים שאפשר”. 

סתיו טוריאל: ”חזרנו לבלומפילד אחרי פגרה, היה חסר לנו ואנחנו שמחים, חזרנו עם ניצחון. התחושות נהדרות, כיף גדול לכבוש ככה ורק שימשיך. שער פותח את המשחק וזה ברור, זה מה שקרה גם הערב, היו לנו דקות טובות ואז פחות היינו טובים, עלינו למחצית השנייה ושמח שכבשנו. כיף גדול שסבא שלי ביציע, אולי הוא הקמע. מכבי חיפה? נתכונן בהתאם ונרצה לנצח גם שם”.

שרון מימר: “היו רגעים פחות טובים, בסוף המחצית הראשונה הצלחנו לנטרל אותם והבאנו את הכדורים שרצינו, היינו פחות טובים עם הכדור, זה משהו שהוריד מהביטחון, מגיע כל הכבוד להפועל, שיחקו אגרסיבי ולחצו אותנו, לא היו פתרונות וננסה לתקן את זה בהמשך.

שרון מימר (רדאד גשרון מימר (רדאד ג'בארה)

“יש לנו כלים התקפיים ואנחנו נראים טוב יותר, אבל לא היינו מספיק טובים עם הכדור, כשאתה עם הכדור אתה מקבל ביטחון ועולה ליתרון ואז הקבוצה השנייה צריכה לתקוף, וזה קרה הפוך. השחקנים קיבלו הוראה לתקוף, אני בחיים לא אבקש מהם לא לתקוף, להיפך, ופשוט עשו את זה בצורה פחות טובה.

“לרוב אנחנו משחקים עם ארבעה שחקנים בקו האחורי, לפעמים מגוונים, אבל אני לא חושב שזו הייתה הבעיה שלנו, הם לא הגיעו להזדמנויות עד הגול הראשון, זה נתן להם שטחים ואז זה היה נראה שהם שולטים במשחק, רצינו להוציא יותר מהפסד מכובד, היו לנו חורים שנתנו להם להגיע לעוד הזדמנויות, אבל בסדר, השחקנים שלי הוכיחו שהם לא פראיירים ואנחנו נראים כמו קבוצה וזה בסדר גמור. המשחק בשלישי? אלוהים גדול, ננתח מה עשינו פחות טוב”.

עדן שמיר: “יום פחות טוב שלנו, אין איך להסביר את זה. ניסינו לעשות את מה שעבדנו עליו, פחות עבד, צריך להרים את הראש ולהתאושש לקראת המשחק ביום שלישי. היה חסר יותר שקט עם הכדור, לצאת טוב יותר קדימה, להחזיק יותר בכדור. כקבוצה לא תפקדנו מספיק טוב.

“איפה אני הייתי? על המגרש כמו כולם, אני מנסה לעשות הכי טוב שאפשר כדי לעזור לקבוצה, זה פחות עזר לנו, לא ניפול לזה ולא נתייאש, נרים את הראש לקראת המשחקים בשלישי ובשבת, צריך לבוא מוכנים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */