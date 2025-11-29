יום שבת, 29.11.2025 שעה 23:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ג' שפלה
לוח תוצאות

מעלה אדומים נערים ג' ניצחה 1:2 את עמק חפר

קבוצת "צו פיוס" של ליאור מזרחי רשמה ניצחון נהדר על המועדון מליגת שרון ועלתה לשלב 32 הגדולות של גביע המדינה. המאמן: "היינו עדיפים ברוב המשחק"

שחקני מעלה אדומים נערים ג' (באדיבות המועדון)
גאווה גדולה במועדון הכדורגל של בית"ר מעלה אדומים. קבוצת נערים ג' של המועדון העפילה לשלב 32 הגדולות של משחקי גביע המדינה, לאחר שניצחה בצהריי יום שישי 1:2 את מכבי עמק חפר מליגת השרון. מעלה אדומים, שמרוחקת שש נקודות מפסגת טבלת מחוז שפלה, פגשה קבוצה המרוחקת חמש נקודות מפסגת טבלת השרון. בניגוד לעמק חפר, שלה היה זה משחק ראשון בגביע המדינה, למעלה אדומים היה זה משחק שני, לאחר שבסיבוב הקודם ניצחה 1:5 את מכבי שוהם 2.

מעלה אדומים פתחה מהדקה הראשונה בבליץ התקפי על שערה של עמק חפר, והראתה שליטה מוחלטת במשחק. כבר בדקות הראשונות מעלה אדומים הגיעה למצבי הבקעה, אך לא הייתה מרוכזת מול השער. בדקה ה-20 נפסקה בעיטת קרן לזכות מעלה אדומים. איתי כהן עשה דאבל פס קצר, מסובב לשער והעלה את מעלה אדומים ליתרון 0:1.

את המחצית השנייה מעלה אדומים פתחה בצורה מעט שאננה, ועל כך היא שילמה כבר לאחר חמש דקות. התקפת מעבר של עמק חפר הסתיימה בהגבהת כדור לרחבה לעברו של החלוץ, עידו נחום, שסיים בבעיטה מצוינת מהאוויר, ובשערו ה-12 העונה קבע מלך שערי עמק חפר שוויון 1:1.

מעלה אדומים התעוררה לאחר ספיגת השער. בדקה ה-70 עידן ריזוב ביצע מבצע אישי מרשים, עבר שני שחקנים יריבים והוציא כדור רוחב למורן אזולאי, שסיים בבעיטה מקרוב לרשת וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:2 לזכות מעלה אדומים.

ליאור מזרחי, מאמן מעלה אדומים, אמר בסיום: "אני שמח מאוד בשביל השחקנים, שמתאמנים כל כך קשה ורוצים להראות כדורגל יפה וטוב. זכינו בניצחון שהגיע לנו; היינו עדיפים ברוב שלבי המשחק ועם יותר ריכוז היינו מבקיעים גם יותר שערים. הגענו לעונה הזו אחרי שעשינו איחוד בין שתי קבוצות, המטרה היא לסיים גבוה וכמובן להראות כדורגל טוב. יכול להיות שייקח עוד קצת זמן עד שהדברים יתחברו בצורה אידיאלית, אבל ברגע שזה יקרה - לא יהיה אפשר לעצור אותנו".

