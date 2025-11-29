רשמית: פרטיזן קיבלה את התפטרות אוברדוביץ'

אחרי תקופה הפכפכה, בסופו של דבר יש רעידת אדימה בפרטיזן בלגרד. מאמן הקבוצה והמאמן הגדול בכל הזמנים באירופה, ז’ליקו אוברדוביץ’, הגיש את ההתפטרות שלו מוקדם יותר השבוע, רק שהמועדון לא קיבל זאת וניסה לגרום לו לחזור בו.

בסופו של דבר פרטיזן בלגרד הודיעה באופן רשמי היום (שבת) שהיא אכן מקבלת את הפיטורים של המאמן האגדי, והוא סיים את דרכו על הקווים. כזכור, גם אחרי ההתפטרות, אלפי אוהדים של הקבוצה הגיעו לשדה התעופה כדי לעודד את ז’ליקו ולגרום לו להתחרט בשדה התעופה, אך זה כאמור לא עזר.

פרטיזן בלגרד בעונה רעה מאוד ביורוליג, כאשר לקבצה יש ארבעה ניצחונות בלבד והיא במקום ה-18 מתוך עשרים קבוצות, כאשר רק מכבי תל אביב ו-וילרבאן מתחתיה עם שלושה ניצחונות. לאחר ההפסד האחרון של הסרבים לפנאתינייקוס, אוברדוביץ’ החליט שהוא מעדיף לעזוב באופן מיידי.