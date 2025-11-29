יום שבת, 29.11.2025 שעה 20:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

הפועל גליל עליון שחררה את דיאנדרה גולסטון

הקבוצה מהגליל הודיעה על שחרור של הגארד בעקבות חוסר התאמה מקצועית, במועדון יחפשו אחר גארד זר נוסף. די ג׳יי קנדי, שחתם בקבוצה, ינחת הלילה בארץ

|
דיאנדרה גולסטון (רועי כפיר)
דיאנדרה גולסטון (רועי כפיר)

הפועל גליל עליון נפרדה היום (שבת) מהגארד האמריקאי דיאנדרה גולסטון, שהוחתם בקיץ האחרון אך לא הצליח לבסס את מקומו בקבוצה. לאחר שבעה משחקים רשמיים, במועדון החליטו על סיום דרכו כשהוא שוחרר מחוסר התאמה מקצועית. הקבוצה מחפשת גארד זר נוסף. 

בהודעת המועדון נכתב: ״דיאנדרה הגיע לגליל בגישה מקצועית, עבודה עקבית ורצון להשתלב במסגרת הקבוצתית. לאורך תקופתו הפגין רצינות, התמדה ומחויבות. אנו מעריכים את התרומה שהביא לקבוצה על המגרש ואת הדרך בה ייצג את המועדון. אנו מאחלים לדיאנדרה הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית ומודים לו על התקופה שבה היה חלק מהפועל גליל עליון״.

גולסטון (25, 1.93) הפגין יכולת טובה בתחילת העונה, כשהוא פתח את המחזור הראשון עם 14 נקודות ו-7 ריבאונדים מול הפועל העמק, נראה טוב בגביע ווינר, ובמשחקו האחרון אף קלע 23 נקודות מול בני הרצליה. בנושא אחר, די ג׳יי קנדי, שחתם השבוע בקבוצה, ינחת הלילה בארץ.

