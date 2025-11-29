הפועל גליל עליון שחררה את דיאנדרה גולסטון

הפועל גליל עליון נפרדה היום (שבת) מהגארד האמריקאי דיאנדרה גולסטון, שהוחתם בקיץ האחרון אך לא הצליח לבסס את מקומו בקבוצה. לאחר שבעה משחקים רשמיים, במועדון החליטו על סיום דרכו כשהוא שוחרר מחוסר התאמה מקצועית. הקבוצה מחפשת גארד זר נוסף.

בהודעת המועדון נכתב: ״דיאנדרה הגיע לגליל בגישה מקצועית, עבודה עקבית ורצון להשתלב במסגרת הקבוצתית. לאורך תקופתו הפגין רצינות, התמדה ומחויבות. אנו מעריכים את התרומה שהביא לקבוצה על המגרש ואת הדרך בה ייצג את המועדון. אנו מאחלים לדיאנדרה הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית ומודים לו על התקופה שבה היה חלק מהפועל גליל עליון״.

גולסטון (25, 1.93) הפגין יכולת טובה בתחילת העונה, כשהוא פתח את המחזור הראשון עם 14 נקודות ו-7 ריבאונדים מול הפועל העמק, נראה טוב בגביע ווינר, ובמשחקו האחרון אף קלע 23 נקודות מול בני הרצליה. בנושא אחר, די ג׳יי קנדי, שחתם השבוע בקבוצה, ינחת הלילה בארץ.