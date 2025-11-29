יום שבת, 29.11.2025 שעה 20:39
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1316-1311בני סכנין7
1325-1311עירוני טבריה8
1213-1910מכבי חיפה9
1218-1511הפועל חיפה10
1114-1210עירוני ק"ש11
1118-1610הפועל פ"ת12
416-710הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"תודה": הפועל ת"א ערכה טקס מצמרר לאוגבונה

לפני שריקת הפתיחה נגד סכנין, האדומים הנציחו את בתו של שחקן העבר, הדסה צ'יקמסו, שהלכה לעולמה כשהיא בת שנה ו-3 חודשים: "אני אוהב אתכם". צפו

|
זיטו אוגבונה מודה לקהל אחרי הטקס שנערך (רדאד ג'בארה)
זיטו אוגבונה מודה לקהל אחרי הטקס שנערך (רדאד ג'בארה)

בהפועל תל אביב ערכו לפני המשחק נגד בני סכנין טקס מרגש במיוחד לזכר בתו של שחקן העבר, איזביטו אוגבונה, שהלכה לעולמה השבוע לאחר מאבק במחלה קשה. הדסה צ’יקמסו אוגבונה ז"ל הייתה רק בת שנה ו-3 חודשים והלכה לעולמה זמן קצר לאחר החשיפה של אוגבונה במשבר הגדול שהוא ומשפחתו עוברים. 

היום (שבת), במועדון ערכו את הטקס ואוגבונה הגיע לבלומפילד ונשא מספר דברים בגרון חנוק: “אני אוהב אתכם אוהדי הפועל תל אביב, תודה רבה על כל העזרה". לאחר דבריו, אוגבונה זכה לשיר האוהדים שלו וניגש לעבר שער 5 כשהוא רוקד לצלילי השיר והודה שוב לאוהדים בשער 5. 

לאורך כל השבוע האחרון, הלכו אוהדים רבים ואנשי הפועל תל אביב לנחם את אוגבונה בביתו שבאשדוד ובמועדון מסרו לו שיסייעו בכל דבר שיצטרך.

זיטו אוגבונה מנגב את הדמעות (רדאד ג'בארה)
