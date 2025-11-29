"תודה": הפועל ת"א ערכה טקס מצמרר לאוגבונה

בהפועל תל אביב ערכו לפני המשחק נגד בני סכנין טקס מרגש במיוחד לזכר בתו של שחקן העבר, איזביטו אוגבונה, שהלכה לעולמה השבוע לאחר מאבק במחלה קשה. הדסה צ’יקמסו אוגבונה ז"ל הייתה רק בת שנה ו-3 חודשים והלכה לעולמה זמן קצר לאחר החשיפה של אוגבונה במשבר הגדול שהוא ומשפחתו עוברים.

היום (שבת), במועדון ערכו את הטקס ואוגבונה הגיע לבלומפילד ונשא מספר דברים בגרון חנוק: “אני אוהב אתכם אוהדי הפועל תל אביב, תודה רבה על כל העזרה". לאחר דבריו, אוגבונה זכה לשיר האוהדים שלו וניגש לעבר שער 5 כשהוא רוקד לצלילי השיר והודה שוב לאוהדים בשער 5.

לאורך כל השבוע האחרון, הלכו אוהדים רבים ואנשי הפועל תל אביב לנחם את אוגבונה בביתו שבאשדוד ובמועדון מסרו לו שיסייעו בכל דבר שיצטרך.