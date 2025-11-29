יום שבת, 29.11.2025 שעה 20:14
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
349-4412באיירן מינכן1
2613-2212לייפציג2
2315-2711באייר לברקוזן3
2317-2512הופנהיים4
2210-1911בורוסיה דורטמונד5
2215-2011שטוטגרט6
2022-2711איינטרכט פרנקפורט7
1621-1612ורדר ברמן8
1520-2112פ.צ. קלן9
1519-1512אוניון ברלין10
1319-1612בורוסיה מנשנגלדבאך11
1320-1511פרייבורג12
1027-1512אוגסבורג13
917-911המבורג14
821-1311וולפסבורג15
827-1012היידנהיים16
724-1012סט. פאולי17
619-1111מיינץ18

עם שערים בתוספת הזמן: 1:3 לבאיירן על סט פאולי

אחרי ההפסד לארסנל, הבווארים התקשו, אך חזרו לנצח והצליחו להגדיל את הפער בפסגה בזכות גולים מאוחרים של דיאז וג'קסון. 0:3 להופנהיים על אוגסבורג

|
שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)
שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

משחקי המחזור ה-12 בבונדסליגה המשיכו הערב (שבת), כאשר במוקד באיירן מינכן, שאחרי ההפסד המאכזב לארסנל בליגת האלופות, חזרה לנצח עם 1:3 דרמטי על סט פאולי בנוסף, הופנהיים ניצחה 0:3 את אוגסבורג, הידנהיים ניצחה 1:2 את אוניון ברלין, ורדר ברמן סיימה ב-1:1 עם פ.צ קלן.

באיירן מינכן – סט פאולי 1:3

הבווארים הגיעו למשחק הערב בתקווה לחזור למסלול הניצחונות לאחר שלפני מספר ימים הפסידו 3:1 לארסנל בליגת האלופות, כאשר למרות שפגרה קבוצה מהתחתית, התקשו מאוד, אך שערים מאוחרים נתנו להם שלוש נקודות. האורחת עלתה ראשונה על הלוח כבר אחרי שש דקות משער של אנדרס הונטונדיי, רפאל גריירו השווה בדקה ה-44, כשעמוק בתוספת הזמן, בדקה ה-90+3 ליתר דיוק, לואיס דיאז נגח לרשת, ניקולאס ג’קסון הוסיף שלוש דקות מאוחר יותר ובאיירן פתחה פער של שמונה נקודות בפסגה, סט פאולי ירדה למקום ה-17 עם שבע נקודות.

שחקני באיירן מינכן (IMAGO)שחקני באיירן מינכן (IMAGO)

הופנהיים – אוגסבורג 0:3

המארחת נראתה נהדר והביסה את היריבה, כאשר כל השערים הובקעו כבר במחצית הראשונה. בזומנה טורה פתח את הסכר בדקה ה-16 מבישול של וואוטר בורגר, שהכפיל בעצמו עשר דקות מאוחר יותר, כאשר שער עצמי של סדריק זסיגר סגר את הסיפור. הופנהיים עלתה למקום הרביעי, לפחות זמנית, עם 23 נקודות, אוגסבורג במקום ה-13 עם 10 נקודות.

תוצאות נוספות

אוניון ברלין – הידנהיים 2:1
ורדר ברמן – פ.צ קלן 1:1

 






