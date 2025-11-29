עם שערים בתוספת הזמן: 1:3 לבאיירן על סט פאולי

משחקי המחזור ה-12 בבונדסליגה המשיכו הערב (שבת), כאשר במוקד באיירן מינכן, שאחרי ההפסד המאכזב לארסנל בליגת האלופות, חזרה לנצח עם 1:3 דרמטי על סט פאולי בנוסף, הופנהיים ניצחה 0:3 את אוגסבורג, הידנהיים ניצחה 1:2 את אוניון ברלין, ורדר ברמן סיימה ב-1:1 עם פ.צ קלן.

באיירן מינכן – סט פאולי 1:3

הבווארים הגיעו למשחק הערב בתקווה לחזור למסלול הניצחונות לאחר שלפני מספר ימים הפסידו 3:1 לארסנל בליגת האלופות, כאשר למרות שפגרה קבוצה מהתחתית, התקשו מאוד, אך שערים מאוחרים נתנו להם שלוש נקודות. האורחת עלתה ראשונה על הלוח כבר אחרי שש דקות משער של אנדרס הונטונדיי, באיירן פתחה פער של שמונה נקודות בפסגה, סט פאולי ירדה למקום ה-17 עם שבע נקודות.

הופנהיים – אוגסבורג 0:3

המארחת נראתה נהדר והביסה את היריבה, כאשר כל השערים הובקעו כבר במחצית הראשונה. בזומנה טורה פתח את הסכר בדקה ה-16 מבישול של וואוטר בורגר, שהכפיל בעצמו עשר דקות מאוחר יותר, כאשר שער עצמי של סדריק זסיגר סגר את הסיפור. הופנהיים עלתה למקום הרביעי, לפחות זמנית, עם 23 נקודות, אוגסבורג במקום ה-13 עם 10 נקודות.

תוצאות נוספות

אוניון ברלין – הידנהיים 2:1

ורדר ברמן – פ.צ קלן 1:1