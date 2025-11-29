יום שבת, 29.11.2025 שעה 20:13
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
276-1512רומא1
259-1812מילאן2
2511-1912נאפולי3
2413-2612אינטר4
248-2112בולוניה5
247-1913קומו6
2011-1512יובנטוס7
189-1512לאציו8
1820-1413אודינזה9
1716-1613ססואולו10
1416-1312קרמונזה11
1421-1112טורינו12
1314-1412אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1120-1313גנואה15
1117-913פארמה16
1016-1012פיזה17
1016-812לצ'ה18
619-1012פיורנטינה19
620-813ורונה20

אודינזה חזרה לנצח עם 0:2 על פארמה המסתבכת

הקבוצה מאודינה קטעה רצף של שני הפסדים, יריבתה נותרה במצב מסוכן קרובה לקו האדום. גנואה השיגה שלוש נקודות חשובות עם 1:2 על נועלת הטבלה ורונה

|
החגיגות של שחקני אודינזה (IMAGO)
החגיגות של שחקני אודינזה (IMAGO)

המחזור ה-13 בליגה האיטלקית המשיך היום (שבת), עם שני משחקים מוקדמים שנערכו במקביל. אודינזה גברה 0:2 על פארמה וקטעה רצף של שני הפסדים, כשבאותו הזמן גנואה קיבלה אוויר מהתחתית עם ניצחון 1:2 יקר על נועלת הטבלה ורונה.

פארמה – אודינזה 2:0

בדקה ה-11, ניקולו זניולו שם ביתרון מוקדם את האורחת, שירדה כמובילה גם להפסקה. במחצית השנייה, מריאנו טרוילו ספג כרטיס אדום (64’), השאיר את הביתיים בעשרה שחקנים וגם עזר לקינן דייוויס לדייק מהנקודה הלבנה בפנדל מוצלח ולהכפיל את התוצאה עבור אודינזה. קבוצת החוץ כאמור, התאוששה מההפסדים לרומא ובולוניה, בהם גם לא הזיזה את הרשת. פארמה מנגד, התקרבה לקו האדום.

גנואה – ורונה 1:2

המארחת עם משחק רביעי רצוף ללא הפסד, צוברת עוד נקודות כדי לברוח מהחלק התחתון של הטבלה. ראפיק בלגאלי כבש ראשון לזכות הקבוצה מהמקום האחרון בדקה ה-21 וגנואה כבר ראתה עצמה מסתבכת, אך לורנצו קולומבו השווה בדקה ה-40 ומורטן ת'ורסבי השלים את המהפך.

/* LAST / NEXT ROUNDs */