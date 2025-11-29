אודינזה חזרה לנצח עם 0:2 על פארמה המסתבכת

המחזור ה-13 בליגה האיטלקית המשיך היום (שבת), עם שני משחקים מוקדמים שנערכו במקביל. אודינזה גברה 0:2 על פארמה וקטעה רצף של שני הפסדים, כשבאותו הזמן גנואה קיבלה אוויר מהתחתית עם ניצחון 1:2 יקר על נועלת הטבלה ורונה.

פארמה – אודינזה 2:0

בדקה ה-11, ניקולו זניולו שם ביתרון מוקדם את האורחת, שירדה כמובילה גם להפסקה. במחצית השנייה, מריאנו טרוילו ספג כרטיס אדום (64’), השאיר את הביתיים בעשרה שחקנים וגם עזר לקינן דייוויס לדייק מהנקודה הלבנה בפנדל מוצלח ולהכפיל את התוצאה עבור אודינזה. קבוצת החוץ כאמור, התאוששה מההפסדים לרומא ובולוניה, בהם גם לא הזיזה את הרשת. פארמה מנגד, התקרבה לקו האדום.

גנואה – ורונה 1:2

המארחת עם משחק רביעי רצוף ללא הפסד, צוברת עוד נקודות כדי לברוח מהחלק התחתון של הטבלה. ראפיק בלגאלי כבש ראשון לזכות הקבוצה מהמקום האחרון בדקה ה-21 וגנואה כבר ראתה עצמה מסתבכת, אך לורנצו קולומבו השווה בדקה ה-40 ומורטן ת'ורסבי השלים את המהפך.