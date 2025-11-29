במ.ס. אשדוד דרוכים מאוד לקראת המפגש המסקרן מחר (ראשון, 20:00) מול מכבי תל אביב. במועדון מספרים על אווירה שלא נראתה זמן רב בעיר כש-3,000 אוהדים צפויים למלא את היציעים ולדחוף את הקבוצה לחולל סנסציה.

העובדה שמכבי ת"א מגיעה אחרי 2 תבוסות רק מגבירה את תחושת הדריכות. "לקבל את מכבי ת"א כחיה פצועה זה הכי גרוע שיש", אמרו בעיר הנמל, "הם מגיעים אחרי שני משחקים לא טובים וירצו להחזיר לקהל. כמו מול באר שבע אם נרצה לצאת עם משהו, צריך משחק מושלם".

מאמן אשדוד, חיים סילבס, העביר אתמול אסיפת וידאו ובה הדגיש לשחקניו את המפתח למשחק והוא ריכוז עד השנייה האחרונה. לפי סילבס, מכבי ת"א תנסה לפתוח בטירוף לאור התבוסות האחרונות, ללחוץ גבוה ולחפש שער מוקדם ואשדוד תצטרך לדעת לספוג, להגיב ולחכות לרגעים שלה.

חיים סילבס (ראובן שוורץ)

לקראת המשחק יבצע סילבס שינוי אחד בהרכב לעומת זה שסיים בתיקו מול הפועל באר שבע לפני הפגרה. מאור ישילירמק, מגן הנבחרת האולימפית, יפתח בעמדת המגן הימני במקום הקפטן טום בן זקן, שקרע את הרצועה הצולבת וייעדר תקופה ארוכה.

במועדון קיבלו חדשות טובות מכיוונו של אורי עזו. המושאל ממכבי תל אביב חזר להתאמן באופן מלא החל מיום חמישי, אך הוא עדיין גבולי וסילבס אולי ישלב אותו במחצית השנייה, אולי ברבע השעה האחרונה, לאחר שמאז הפציעות האחרונות טרם שב לכשירות מלאה.

לעומת זאת, הקשר קארים קימבידי, שכבש את אחד השערים במשחק האחרון נגד באר שבע, לא התאמן בימים האחרונים ולא יעמוד לרשות סילבס גם הפעם.