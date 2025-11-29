יום שבת, 29.11.2025 שעה 18:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1218-1511הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

דניאל דרזי ופיינגזיכט בהרכב של מכבי חיפה

אחרי סאגת החוזה שלהם, צמד הכישרונות מהנוער ב-11 של ברק בכר נגד הפועל פ"ת ב-19:30: גם קאני וגורה יפתחו במושבה, סטיוארט בחוד. ההרכב המלא בפנים

|
דניאל דרזי (עמרי שטיין)
דניאל דרזי (עמרי שטיין)

אנחנו כקהל לא ממש אוהבים פגרת שזרוע, ובאופן כללי פגרות, אבל יש קבוצות שזה בא להן בזמן, ואפילו פגרה כל כך ארוכה באה עוד יותר בזמן. אחת מהקבוצות הללו היא מכבי חיפה, שתשוב מהפגרה ישירות למשחק מסקרן ומאתגר במושבה נגד הפועל פ”ת היום (שבת, 19:30), במסגרת המחזור ה-11 בליגת העל.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, עלי מוחמד, איתן אזולאי, דניאל דרזי, סילבה קאני, קנג’י גורה וטריבנטה סטיוארט.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, נעם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, שחר רוזן, נדב נידם, תומר אלטמן, צ׳אפיוקה סונגה, ג׳וסלין טאבי, קליי, שביט מזל.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

העונה המסויטת של הצפוניים בשיאה, כשקשה אפילו לאתר במילים את מה שקרה טרם הפגרה. ארבעה משחקים ברציפות שבהם לא רק שמכבי חיפה לא ניצחה, אלא היא ספגה בכולם בדקה ה-90 ומעלה, והיא אי שם עם 12 נקודות בלבד אחרי עשרה מחזורים.

אפילו ההגעה של ברק בכר לקדנציה שלישית לא ממש תרמה, כאשר שלושה מהמשחקים עם הספיגות המאוחרות הרצופות קרו תחתיו, ואפילו הוא אמר ש”בחלומות הכי מסויטים שלו הוא לא דמיין את זה”. אז כעת, הוא יקווה שהפגרה עשתה את זה ואפשר לצאת לדרך חדשה.

מנגד, המלאבסים אמנם בתחתית עם 11 נקודות, אך קשה להתעלם מהדרך שעומר פרץ התחיל שם ומהכדורגל הנהדר שהמועדון מציג. ועדיין, בסוף צריך נקודות, ואת זה גם המאמן יודע, כאשר אולי זה יקרה הפעם, עם סימן קריאה לכל הליגה בדמות שלוש נקודות חשובות, שגם יעלו אותו מעל חיפה בטבלה.

